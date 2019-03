Le temps sera pluvieux ce dimanche matin avant de devenir plus sec dans l’après-midi. Les maxima se situeront entre 9 et 13 degrés sous un vent modéré à assez fort de secteur sud­ ouest, et parfois fort à la mer avec des rafales de 50 à 65 km/h, selon les prévisions de l’IRM.

La pluie fera son retour dès la nuit prochaine. Si les températures minimales resteront douces, variant entre 5 et 9 degrés, le vent se renforcera pour devenir assez fort à fort de sud à sud­ ouest avec des rafales de 70 à 90 km/h voire localement un peu plus en fin de nuit.

Lundi, des périodes de pluies sont encore attendues. Sur le relief, les précipitations pourront même avoir un caractère hivernal. Le vent de sud­ ouest sera important, temporairement fort dans l’intérieur et très fort à la mer, avec surtout le matin des rafales pouvant par endroits atteindre ou légèrement dépasser les 90 km/h. Les maxima, eux, iront de 6 à 11 degrés.

Le temps sera toujours variable mardi, avec quelques averses et des coups de tonnerre. Les maxima oscilleront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés en plaine, sous un vent modéré ou assez fort de sud­ ouest, faiblissant en soirée.

Le ciel restera variable mercredi et jeudi, avec toujours des pluies et un vent soutenu, quelques éclaircies étant attendues pour vendredi avant un retour des précipitations samedi.