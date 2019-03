Kuurne-Bruxelles-Kuurne - Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) favori à sa propre succession dimanche

(Belga) Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) sera l'un des favoris à sa propre succession à Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.HC) dimanche sur un parcours de 201 kilomètres qui a subi quelques modifications. Principalement en début de course avec le Volkegemberg et le Eikenmolen, qui constitueront les premières difficultés de la journée, respectivement après 33 et 48 bornes.

Comme le veut la tradition, le départ sera donné à l'ombre de l'hippodrome de Kuurne. De là, les coureurs se dirigeront vers la Volkegemberg, nouvelle difficulté, et affronteront l'Eikenmolen avant de revenir sur l'ancien parcours au km 65. Le Vieux Quaremont, situé un peu après la mi-course, jouera à nouveau un rôle crucial pour écrémer le peloton. Après le Nokereberg, la dernière des douze côtes au programme, les coureurs se dirigeront en droite ligne vers Kuurne où, après 170 kilomètres, deux tours d'un circuit -plat- d'un peu plus de 15 kilomètres les attendent. L'année dernière, la course s'était décidée au sprint avec un peloton réduit. Julien Vermote et Loic Vliegen, qui étaient à l'attaque, avaient été rejoints par le peloton dans la dernière ligne droite. Dylan Groenewegen avait été plus rapide au sprint que le Français Arnaud Démare et l'Italien Sonny Colbrelli. En 2016, Jasper Stuyven a signé la dernière victoire belge, alors que personne n'a jamais réussi à doubler le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, traditionnelle course de revanche des battus la veille. De mauvais augure pour le Tchèque Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad samedi. (Belga)