Les Renards n’ont pas eu voix au chapitre (73-51)

Évolution du score: 26-10, 41-22, 59-40, 73-51.

Si Smith manquait aux Renards, Ostende devait se passer de Williams et de Maric. Cela n’a pas empêché Ostende de mettre Mons KO dès le premier round (26-10). Le deuxième quart fut un peu plus équilibré (15-12), mais à la pause, les Ostendais flirtaient avec la vingtaine de points d’avance (41-22), tout en ayant largement dominé Mons au rebond (28 prises à 10). À la sortir des vestiaires, Ostende a enfoncé le clou pour s’échapper à 50-24, avant une timide réaction montoise. Le champion en titre n’a pas dû forcer son talent pour s’imposer et les Renards n’avaient pas les moyens de tenir tête à une équipe du top. Il faudra attendre des jours meilleurs et le retour aux affaires de Smith et de Lasisi.

OSTENDE (/ à 2 pts,/à 3 pts,/lf, rbds, a., fp): Lambrecht, LASISI, Schwartz, Buza, Mwema, DESIRON, Van der Vuurst, DJORDJEVIC, KESTELOOT, FIELER, Djurisic.

MONS (/ à 2 pts,/à 3 pts,/lf, rbds, a., fp): UPSHUR, JONES, CAGE, Houdart, Mortant, Van Caeneghem, NIKOLIC, Giancaterino, CHRABASCZ