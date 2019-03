Ostende partage et assure son maintien, Courtrai s’installe aux portes des playoffs 1

Ostende a assuré son maintien en Pro League grâce à son partage 1 à 1 face à Waasland-Beveren samedi soir lors de la 28e journée de Jupiler Pro League. Les Côtiers comptent désormais 27 points et ne peuvent plus être rejoints par Lokeren, 17 points et trois matches encore à jouer.

Ce partage ne dérange pas non plus les Waaslandiens qui ne sont pas mathématiquement assurés de rester en D1 mais comptent neuf longueurs d’avance sur Lokeren et une différence de buts nettement meilleure que la lanterne rouge.

Waasland-Beveren a d’ailleurs affiché toute son envie lors d’une première mi-temps courageuse où il a buté deux fois sur Dutoit (11e et 28e) et une fois sur la barre (45e).

À l’heure de jeu, c’était pourtant la douche froide pour l’équipe d’Adnan Kustovic, surprise par un long ballon que Fashion Sakala a envoyé au fond des filets (60e). Waasland-Beveren n’a toutefois pas tardé à égaliser puisque Nicolas Lombaerts a dévié un centre waaslandien dans son propre but (69e). La fin de deuxième période sera à l’avantage des Côtiers qui se procureront les meilleurs occasions sans concrétiser.

Dans l’autre rencontre qui démarrait à 20h00, Courtrai a remonté le Cercle de Bruges pour s’imposer 2-1. Felipe Avenatti (80e et 89e) a renversé la situation dans les dernières minutes en répondant parfaitement à Benjamin Delacourt (10e). Le Cercle est ainsi passé à côté d’une victoire qui lui manque depuis la mi-décembre et est 13e du championnat avec 28 points. Courtrai remonte quant à lui à la 9e place (40 pts), dépasse Charleroi (39e), et met la pression sur Gand (41 pts) et Anderlecht (42 pts) en vue des playoffs 1.