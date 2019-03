Malgré un assist de Thorgan Hazard, Gladbach coule face au Bayern qui rejoint Dortmund en tête

Thorgan Hazard a délivré un dixième assist cette saison – le 9e en Bundesliga – samedi mais cela n’a pas permis à son équipe, le Borussia Mönchengladbach, de résister au Bayern Münich. Les Bavarois se sont en effet imposés 1-5 et rejoignent donc le Borussia Dortmund d’Axel Witsel en tête de Bundesliga avec 54 points.

Le Bayern a imposé son jeu dès les premiers instants du match et menait 0-2 après un quart d’heure de jeu grâce à Javi Martinez (2e) et Thomas Müller (11e). Mönchengladbach a tout de même su réagir à ce coup de massue et a réduit l’écart avant la pause. À l’entrée du rectangle, Thorgan Hazard a feinté une frappe du droit et servi aussitôt Lars Stindl dans la verticalité. Le capitaine de ‘Gladbach a alors foudroyé Manuel Neuer d’une frappe puissante (37e).

En deuxième période, le Bayern a réaffirmé sa supériorité en faisant en plantant trois autres buts par Robert Lewandowski (47e et 90e sur penalty) et Serge Gnabry (75e). Le Borussia, qui reste sur un bilan d’un point sur douze, est quatrième de Bundesliga avec 43 points.

En Écosse, le Celtic Glasgow de Dedrick Boyata a battu l’Hibernian de Stéphane Omeonga 0-2 en quart de finale de la FA Cup écossaise. Le défenseur des Diables rouges a été remplacé à la 85e minute alors que le milieu de terrain des Diablotins à quitté la pelouse après 76 minutes.

Aux Pays-Bas, Utrecht n’a eu aucune pitié pour Heracles en s’imposant 1-5 lors de la 24e journée d’Eredivisie. Dario Van den Buijs a disputé toute la rencontre dans les rangs de Heracles, en infériorité numérique pendant une bonne partie du match, alors qu’Othman Boussaid a été remplacé à la 68e minute du côté d’Utrecht. Grâce à ce succès, Utrecht (36 pts) monte à la 6e place du classement au dépens de Heracles, 7e avec 35 points.