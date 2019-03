En France, 5.600 gilets jaunes dans les rues pour l’acte XVI

Les «gilets jaunes», qui mènent des actions de contestation sociale depuis la mi-novembre en France, manifestaient de nouveau samedi, voulant rester mobilisés deux semaines avant la fin du «grand débat» lancé par le président Emmanuel Macron en réponse à leur mouvement. À Lille, plusieurs Belges se sont mêlés au cortège.

A 14 h 00, le ministère de l’Intérieur comptabilisait 5 600 manifestants dans toute la France, dont 1 320 à Paris. Une semaine auparavant, à la même heure, 11 600 participants, dont 4 000 dans la capitale, avaient été recensés.

À Paris, les manifestants ont entamé à la mi-journée dans le calme un parcours de 12 kilomètres, sous haute surveillance policière. Des «gilets jaunes» manifestaient aussi à Nice (sud-est), Strasbourg (est), Lille (nord), où quelques Belges se sont joints au cortège, ou Nantes (ouest), où des échauffourées ont éclaté peu après le départ de la manifestation et où la situation restaient tendue dans l’après-midi.

Ils étaient plusieurs milliers à Bordeaux et Toulouse (sud-ouest), deux places fortes de la contestation. Dans la première, la gare a été brièvement envahie et le rendez-vous a donné lieu à des heurts avec les forces de l’ordre dans la seconde métropole.

Les manifestants placent beaucoup d’espoirs dans la mobilisation du 16 mars, présentée comme une journée clé qui coïncidera avec la fin du Grand débat national mis en place le 15 janvier par le chef de l’État français. Ce dernier, honni par les «gilets jaunes» qui scandent depuis des semaines «Macron démission!», a pris l’initiative d’une consultation nationale sans précédent, d’une durée de deux mois, pour tenter de répondre à leur colère en recueillant les doléances des Français.

Ce débat, qui a suscité 10 000 réunions en France et plus d’un million de contributions sur internet, est qualifié de «mascarade» et de «campagne de communication» par de nombreux «gilets jaunes».

Le 17 novembre, ils étaient 282 000 dans la rue pour le premier acte de ce mouvement né sur les réseaux sociaux. Samedi dernier, ils étaient 46 600 dont 5 800 à Paris, selon les autorités, des chiffres régulièrement contestés par les manifestants.