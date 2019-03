Les Belges à l’étranger: un doublé de Lukaku mène ManU vers la victoire

À moins de trois semaines du rassemblement des Diables rouges en vue des qualifications pour l’Euro 2020, des nouvelles contrastantes parviennent de l’Angleterre.

Samedi lors la 29e journée de Premier League, on a pu assister à un doublé de Romelu Lukaku avec Manchester United et à un but de Michy Batshuayi avec Crystal Palace mais également à la blessure de Kevin De Bruyne, sorti à la mi-temps en se tenant la cuisse, lors de Bournemouth-Manchester City.

Cela n’a pas empêché les Citizens de s’imposer 0-1 justement grâce à un but du remplaçant de De Bruyne, Riyad Mahrez (55e). Présent 90 minutes mercredi face à Crystal Palace, Vincent Kompany a débuté la rencontre sur le banc mais est monté au jeu à la 49e minute. Au classement, les Skyblues prennent la première place avec 71 points en attendant le derby de Liverpool entre les Reds (69 pts) et Everton.

L’autre équipe mancunienne, Manchester United, s’est quant à elle imposée 3-2 face à Southampton. Menés au score suite à un but de Yann Valery (26e), les Red Devils ont superbement réagi en début de deuxième période grâce aux buts du Belgo-Brésilien Andreas Pereira (53e) et de Romelu Lukaku (59e).

Auteur d’un superbe mouvement pour armer une frappe du droit et l’envoyer dans le petit filet, ‘Big Rom’a permis aux siens de prendre l’avantage avant qu’un superbe coup franc de James Ward-Prowse ne rétablisse l’égalité (75e). Pour décrocher la victoire, Manchester United a pu se reposer sur les épaules larges de Lukaku qui a une nouvelle fois lâché une frappe enroulée puissante dans le petit filet pour s’offrir un quatrième but en l’espace de quelques jours.

Grâce aux buts du Diable rouge, Manchester United monte à la 4e place de Premier League avec 58 points et devance Arsenal (57 pts).

L’autre belge en forme du moment s’appelle Michy Batshuayi. Buteur le week-end dernier face à Leicester, l’attaquant de Crystal Palace a inscrit le deuxième but des siens d’une frappe puissante dans le plafond du but lors de la victoire 1-3 des Eagles face à Burnley. Impliqué également dans le premier but de son équipe, Batshuayi a été remplacé à la 83e par Christian Benteke. Crystal Palace occupe la 13e place de Premier League avec son équipe.

Autre belge engagé sur le coup de 16h, Leander Dendoncker a joué toute la rencontre dans le milieu de terrain de Wolverhampton, vainqueur 2-0 contre Cardiff et brillant 7e de Premier League avec 43 points. Du côté de Huddersfield, ni Isaac Mbenza ni Laurent Depoitre n’étaient présents lors de la défaite 1-0 des leur équipe face à Brighton. Les Terriers sont derniers de Premier League avec 14 points.