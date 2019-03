Les Belges à l’étranger: Kevin De Bruyne sort blessé avec Manchester City

Kevin De Bruyne a dû quitter la pelouse en fin de première mi-temps samedi lors du duel entre son club Manchester City et Bournemouth. Le Diable rouge a été remplacé dans les arrêts de jeu par Riyad Mahrez et est sorti du terrain en se tenant la cuisse, ce qui laisse présumer une blessure aux ischio-jambiers.

Une image inquiétante donc pour De Bruyne qui a déjà manqué une bonne partie de la saison en raison de blessures aux ligaments du genou. Il avait d’abord été absent du 15 août au 17 octobre avant de se blesser une nouvelle fois et de manquer onze matches entre le 1er novembre et le 14 décembre.

Les supporters belges et Roberto Martinez seront très attentifs dans les prochaines heures pour connaître la nature exact de cette blessure. La Belgique sera en effet engagée dans moins de trois semaines dans les qualifications pour l’Euro 2020. Les Diables rouges affronteront la Russie le 21 mars prochain et Chypre trois jours plus tard.