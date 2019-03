Critiqué, Zalando retire de la vente un tee-shirt au motif douteux

Un tee-shirt proposé sur Zalando représentant une personne noire en train de couler a indigné les internautes. Face aux critiques, le géant de la mode en ligne a retiré le vêtement de sa plateforme de vente en ligne.

«C’est dégoûtant», «Ça me donne envie de vomir», «Vous êtes juste nuls»: le géant de la mode en ligne a essuyé une pluie de critiques de la part d’internautes mécontents ces derniers jours. En cause, la mise en ligne sur leur plateforme de vente d’un tee-shirt dont le motif semble représenter une personne noire en train de couler, comme le rapporte le site suisse 20 minutes.

Créé par un fabriquant danois et commercialisé au prix de 65 francs suisses (environ 57 euros), le vêtement était censé «célébrer les joies simples d’un monde naturel» selon la description du site.

Mais les internautes n’ont pas du tout eu la même interprétation puisque selon eux, ce tee-shirt représente un migrant en train de se noyer. Le PS Suisse s’en est même mêlé par l’intermédiaire de Tamara Funiciello. «Je trouve que c’est vraiment dégoûtant», a-t-elle déclaré.

Un tee-shirt vendu sur le site Zalando indigne les internautes https://t.co/sJsPBiEgNd via @20minutes



Honte à vous salopards !!! Le fric, fric...

N'achetez plus leurs saloperies sur le Web.!!!

Boycott total !!! 🚽👎😡 — @ScreamingWord (@ScreamingWord) 2 mars 2019

Face à la polémique, la marque a très vite retiré l’habit de son site avant de s’excuser «pour toute interprétation erronée.» Le fabriquant danois du t-shirt a également réagi en contestant tout lien entre l’imprimé sur le tee-shirt et la crise des migrants. «Le motif peut être considéré comme un commentaire sur le réchauffement de la planète et l’accélération de l’élévation du niveau de la mer.»

D’autres marques de vêtements avaient déjà suscité la polémique ces derniers mois, notamment Gucci avec un pull noir aux lèvres rouges et H&M à cause d’un sweat porté par un enfant noir portant l’inscription: «Le singe le plus cool de la jungle».