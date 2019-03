Circuit Het Nieuwsblad: victoire en solitaire de la Néerlandaise Chantal Blaak

Chantal Blaak (Boels-Dolmans) a remporté la 14e édition du Circuit Het Nieuwsblad de cyclisme féminin (WE 1.1) samedi à Ninove.

La championne des Pays-Bas 29 ans s’est imposée en solitaire à l’issue des 123 km d’un parcours qui avait débuté à Gand. Elle a placé son attaque après le Mur de Grammont. L’Italienne Marta Bastianelli a terminé deuxième devant la Néerlandaise Jip van den Bos. Sofie De Vuyst a terminé huitième et meilleure Belge.

Nicole Hanselman a porté la première attaque sérieuse. Après 32 kilomètres, elle a dû toutefois serrer les freins. La course féminine qui menaçait de rejoindre la course masculine partie quelques minutes devant elle, l’UCI a décidé de neutraliser la course.

Après dix minutes, environ, tout le monde a pu reprendre la route et au bout d’un moment, et un regroupement général s’est opéré. A la mi-course, le peloton s’est brisé en deux. Au passage sur la zone pavée de la Paddestraat, à 51 kilomètres de l’arrivée, Hannah Barnes et Audrey Cordon ont attaqué. Un groupe d’une quinzaine de coureuses dont Sofie De Vuyst, Chantal Blaak, Anna van der Breggen, Floortje Mackaij et Ellen van Dijk ont rejoint les deux échappées.

En raison d’un ralentissement, le peloton s’est de nouveau reformé. Chantal Blaak est restée très active, mais elle n’a pas obtenu l’autorisation de s’en aller. Dans l’ascension du Mur van Grammont, la championne des Pays-Bas a tenté à nouveau de creuser un écart, sans y parvenir. Blaak a continué à secouer la course et ce n’est qu’au Bosberg, à 13 kilomètres de la ligne d’arrivée, qu’elle s’est échappée définitivement.

Chantal Blaak, qui décroche son premier bouquet de la saison, succède à la Danoise Christina Malling Siggaard au palmarès du Nieuwsblad.