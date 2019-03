Euro d’athlétisme en salle: «Le sprint était bizarre», regrette Thomas Van der Plaetsen, 10e après deux épreuves

Thomas Van der Plaetsen occupe la 10e place à l’issue des deux premières épreuves de l’heptathlon, samedi, aux Championnats d’Europe d’athlétisme en salle. «Je dois rester dans la compétition après les épreuves de ce soir», a commenté Van der Plaetsen.

Le Gantois, 28 ans, a difficilement commencé la journée avec un chrono de 7.35 sur 60m alors qu’il dispose d’un record personnel de 7.13. «C’était un sprint bizarre», a-t-il expliqué. «J’ai presque fait un faux départ à cause des concurrents à côté de moi. Ils bougeaient beaucoup et j’ai réagi, prêt à partir. Et quand je me suis remis comme il le fallait, le départ a été donné… Cela m’a coûté du temps, et sur 60m c’est difficile de le reprendre… C’est frustrant.» Il pointait à la dernière place du classement après cette épreuve d’ouverture.

Un saut à 7m57, le quatrième résultat des engagés, lui a permis de remonter au classement. Il est dixième avec 1.714 points, à plus de 200 longueurs du leader, le Britannique Tim Duckworth (1.943 points). L’Estonien Karl Robert Saluri suit de près (1.905 points). «Ces deux-là peuvent atteindre les 6.200 points qui permettent selon moi de monter sur le podium. Les autres ont perdu un peu de points. A moi de faire mieux dans les épreuves qui restent. Je dois rester dans la compétition après les épreuves de ce soir.»

Samedi soir, Van der Plaetsen disputera le lancer du poids (19h02 heure belge) et la hauteur (20h50).

Dimanche, le 60m haies, le saut à la perche et le 1.000m sont au programme.