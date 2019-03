Mousa Dembélé voit les 3 points s’envoler à la fin de son premier match en Chine

Mousa Dembélé a joué tout le match au centre de l’entrejeu et a été averti après 10 minutes. AFP

Au lendemain de la victoire 1-0 de Shandong Luneng, le club de Marouane Fellaini qui a inscrit le but, face à Pékin Renhe, un autre Diable Rouge arrivé récemment de Premier League en Super League chinoise effectuait ses débuts. Mousa Dembélé et son club de Guangzhou R&F ont été contraints à partager 2-2 sur lae terrain de Chongqing Lifan.

L’équipe locale, entraînée par le Néerlandais Jordi Cruijff, a pris la tête au milieu de la première mi-temps grâce à un penalty converti par Kardec (25e). Mais Dembélé, tout le match au centre de l’entrejeu et averti après 10 minutes, et ses coéquipiers ont comblé le déficit après la pause, grâce à des frappes du remplaçant Ye Chugui (56e) et Zahavi (74e). La victoire semblait à portée de main, mais Kardec (90e+3) a brisé cet espoir le temps additionnel.

Dimanche, Yannick Carrasco, troisième (et dernier) Diable Rouge à évoluer en Chine, entrera en action. Il se déplacera avec Dalian Yifang à Henan Jianye..