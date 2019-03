Circuit Het Nieuwsblad: la course féminine neutralisée… à cause de celle des hommes

La quatorzième édition du Circuit Het Nieuwsblad féminin, qui a débuté samedi en fin de matinée à Gand et qui doit s’achever après 123 kilomètres à Ninove, a été neutralisée à Sint-Denijs-Boekel.

Après 33 kilomètres de course, la course féminine a menacé de se retrouver dans le sillage direct la course masculine. Les messieurs partis quelques minutes auparavant avaient débuté la classique d’ouverture de la saison à un rythme d’escargot, tandis que les dames ont tout de suite lâché les chevaux.

L’UCI a décidé d’arrêter la course féminine. Après un peu plus de dix minutes de pause forcée, les femmes pouvaient continuer leur chemin. Plus tard dans la course, il n’y aura plus de problème, car le parcours des deux courses se séparent et les dames dont la distance à couvrir est plus courte arriveront avant leurs homologues masculins à Ninove..