VIDÉO | Leona Winter, première drag-queen dans The Voice France: «Je suis une femme qui s’assume»

L’artiste transformiste Rémy Solé, alias Leona Winter, va tenter de faire retourner le fauteuil des coachs de The Voice France lors de son audition à l’aveugle ce samedi soir.

C’est une première dans l’histoire de l’émission phrare de TF1. Ce samedi soir, Leona Winter, une candidate drag-queen, se présentera devant les fauteuils des coaches de The Voice pour son audition à l’aveugle.

Derrière ce nom de scène se cache Rémy Solé, un jeune homme de 23 ans plutôt introverti. «J’ai un petit peu de timidité. Je ne suis absolument pas exubérante et j’aime passer inaperçu. Par contre, sur scène, je me transforme en quelqu’un de beaucoup plus sûr de soi. Je suis une femme qui s’assume, qui aime être sensuelle, intrigante. Je ressens vraiment une vraie plénitude quand je suis sur scène», confie le talent dans le portrait filmé par TF1.

Avant de subjuguer Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc avec son look atypique, le jeune artiste transformiste tentera de les séduire avec sa voix. «Je suis baryton contre-ténor. C’est carrément une voix opératique, très haut perchée. Quand je monte dans les aigus, forcément, on entend une femme et j’adore jouer avec ça. Mon véritable défi c’est de n’utiliser que ma voix pour que les coaches se retournent. Au-delà de l’illusion, ce que je veux prouver c’est que j’ai un véritable talent dans le chant.»

Ce n’est pas la première fois que Rémy, alias Leona, participe à une émission télévisée puisqu’en 2018, il a remporté «The Switch Drag Race», une compétition internationale de drag-queens diffusée au Chili.

Véritable fan de l’Eurovision, Leona Winter rêve de participer au concours de chant européen après son expérience à The Voice. «Si un jour j’y participais, j’accomplirais mon rêve ultime», avoue l’artiste dans un entretien avec le site 20 minutes.

Pour savoir si Leona Winter suivra les pas de Conchita Wurst, drag-queen autrichienne sacrée lors de l’Eurovision 2014, rendez-vous ce soir sur TF1, dès 21h.