Élections 2019 | L’activiste climatique Laura Cools huitième sur la liste sp.a pour le parlement flamand

Laura Cools (à droite sur la photo devant les banderoles) est une des initiatrices de Students for Climate. Reporters/Andrieu

L’activiste climatique Laura Cools renforce la liste sp.a en Flandre occidentale pour les élections du 26 mai prochain.

La jeune étudiante de 22 ans, initiatrice de Students for Climate, s’engagera pour une politique climatique sociale depuis la 8e place pour le Parlement flamand, a fait savoir le parti samedi.

Laura Cools a participé à l’élaboration des plans climatiques pour le parti. Elle siège pour le sp.a au conseil communal de Koekelare et vise maintenant le niveau régional.

«Je suis largement engagée socialement et je me bats, avec toute une génération, contre le réchauffement de la planète. Je suis un écosocialiste: nous devons prendre des mesures ambitieuses et concrètes pour le climat, mais aussi pour chacun», rapporte samedi le communiqué de presse du parti socialiste flamand.