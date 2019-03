Homicide présumé à Mont-Saint-Guibert: le décès d’une fillette de 6 ans confirmé

Le décès suspect d’une fillette de six ans hier vendredi dans une propriété de Mont-Saint-Guibert a été confirmé ce samedi midi par le procureur du Roi du Brabant wallon à l’agence Belga.

Un homicide y aurait été perpétré, avait-on appris à bonne source.

Un important déploiement policier et des services de secours avait été observé vendredi après-midi devant une habitation située le long de la rue de Corbais, dans le quartier de la gare de Mont-Saint-Guibert.

Le corps sans vie d’une enfant âgée de 6 ans y a été découvert. Un juge d’instruction est descendu sur les lieux. «La cause du décès de la fillette reste à déterminer et une autopsie du corps sera pratiquée prochainement», a indiqué le procureur brabançon. Des perquisitions et des auditions doivent encore être effectuées.

«Le juge d’instruction en charge du dossier ne souhaite pas communiquer et aucune nouvelle information ne devrait intervenir durant le week-end», conclut le procureur du Roi du Brabant wallon.