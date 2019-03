Le site Reverso mis en cause pour des traductions antisémites, racistes et homophobes

Le site français de traduction Reverso a été mis en cause pour des exemples racistes, machistes et antisémites, récupérés automatiquement sur internet. Le site a assuré que ceux-ci seraient rapidement corrigés, même si certains subsistent toujours ce samedi.

En traduisant le mot anglais «nicer» (plus gentil), Reverso affiche notamment en exemple la phrase suivante: «Hitler était beaucoup plus gentil envers les Juifs qu’ils le méritaient».

La Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) a dénoncé jeudi sur Twitter «des propositions de traductions trempées dans l’antisémitisme», demandant une réaction rapide de Reverso.» On a fait d’autres recherches et on s’est aperçu que ça revenait régulièrement», a déclaré la Licra à l’AFP.

Visiblement, il y a un gros problème chez @Reverso_ avec des propositions de traductions trempées dans l’antisémitisme. Une réponse est attendue vite ! La @_LICRA_ saisit sa commission juridique afin d’examiner si des poursuites pénales sont envisageables. pic.twitter.com/lVfV2uz4MZ — LICRA (@_LICRA_) 28 février 2019

Le PDG du site, Theo Hoffenberg a expliqué à l’AFP que le service «Contexte» du site aidait à la traduction d’une dizaine de langues en s’appuyant sur des textes collectés en ligne, par exemple dans des sous-titres de films et séries. «C’est là qu’on va trouver la langue parlée, idiomatique, avec des expressions familières, dont les utilisateurs sont friands», souligne-t-il.

Nous sommes désolés, les exemples proviennent de livres, de films, et ne sont pas revus manuellement. Tous les exemples signalés incorrects seront supprimés de la prochaine version, d'ici un mois normalement. — Reverso (@Reverso_) 28 février 2019

Theo Hoffenberg a promis une correction «dans la journée» pour l’exemple «fâcheux, horrible» cité par la Licra. «On n’a jamais eu d’exemples aussi choquants qui nécessitent une correction aussi rapide», a souligné le patron du site aux 40 collaborateurs et aux 45 millions d’utilisateurs mensuels revendiqués.

@Reverso_ est désolé de la visibilité d'exemples inacceptables. Ils ne sont plus visibles sur des recherches normales et nous lançons de nouveaux filtres. — Reverso (@Reverso_) 1 mars 2019

Les milliards d’exemples de «Contexte», lancé il y a 6 ans, ne sont pas éditorialisés mais gérés par des algorithmes, explique Theo Hoffenberg. Ils repèrent les traductions, corrigent parfois leur orthographe, et les filtrent selon une liste de mots et d’expressions problématiques établis par des linguistes.

«Quand les Noirs emménagent le taux de criminalité augmente»

La base de traduction est mise à jour régulièrement avec de nouvelles listes de mots et s’appuie pour ses corrections surtout sur les indications d’utilisateurs, «quelques milliers par mois», selon le responsable.

Le site Pixels du journal Le Monde a pourtant remarqué que le problème se posait avec d’autres expressions comme «les Noirs», qui après traduction en anglais donne «quand les Noirs emménagent le taux de criminalité augmente» ou «la plupart des animaux détestent les Noirs».

On retrouve le même problème avec les mots «women should» qui donnent des résultats comme «les femmes devraient être frappées comme des gongs», une citation du dramaturge britannique Noel Coward qui apparaissait encore vendredi à la mi-journée, a constaté l’AFP.

En plus de ces exemples racistes et sexistes, le site Numérama a également mis en évidence des traductions homophobes et transphobes: «Chaque jour il est plus pédé», «C’est ce que Matt a dit l’autre jour pour expliquer pourquoi il a frappé un transsexuel».

« Les noirs médiocres », « les homos possédés » : d’où viennent ces traductions intolérables sur Reverso ? - @Numerama https://t.co/uO3TMB9Jak pic.twitter.com/qu0Z8N384k — Alcofribas (@Yonnescaut) 1 mars 2019

En traduisant «juif» en italien, on trouve par ailleurs l’extrait: «Nous frapperons aux portes des mosquées avec les crânes des juifs». En traduisant «musulman» en allemand, on trouve la phrase: «un bon musulman la ferme toujours».

Le PDG de Reverso a promis une «révision complète des termes à risque».

La Licra avait été alertée par un internaute dont le fils avait fait une recherche dans le cadre de ses devoirs, tombant sur ces traductions choquantes.

L’association, «convaincue de la bonne foi de l’éditeur», a toutefois indiqué vendredi ne pas avoir l’intention de saisir la justice, «car il n’y a pas l’intention d’inciter à la haine en ciblant un groupe précis».

L’intelligence artificielle montre ses limites. La mésaventure rencontrée par le site de traduction @Reverso_ montre que rien ne remplace l’intervention humaine. Nous avons convenu avec les responsables de l’entreprise de travailler ensemble contre le racisme et l’antisémitisme. — LICRA (@_LICRA_) 1 mars 2019

Samedi, l’exemple sur Hitler semble avoir été réglé puisque la phrase «Hitler était beaucoup plus gentil envers les Juifs qu’ils le méritaient» n’apparaît plus lorsqu’on tape les mots-clés «plus gentil».

Par contre, en tapant «les noirs» dans la barre de traduction, les résultats à connotation raciste apparaissent toujours dans la liste des résultats. Il reste donc du boulot aux équipes informatiques du site de traduction.