NBA: Milwaukee première équipe qualifiée pour les playoffs après son succès chez les Lakers

Milwaukee est devenue vendredi grâce à sa victoire sur le parquet des Los Angeles Lakers 120-131 la première équipe officiellement qualifiée pour les playoffs de la NBA.

Les Bucks ont décroché leur 48e victoire de la saison, la 7e consécutive, et sont assurés de terminer à l’une des huit premières places de la Conférence Est. Giannis Antetokounmpo (16 pts, 15 reb) et Éric Bledsoe (31 pts, 9 reb, 5 ast) et un total de sept joueurs des Bucks à 11 points et plus ont eu raison du trio LeBron James (31 pts, 10 reb, 7 ast) Brandon Ingram (31 pts, 8 reb) et Rajon Rondo (20 pts, 9 reb). Les Lakers voient leurs ambitions de se hisser en playoffs diminuer. Ils sont 10es à l’Ouest (30 v-32 d), à quatre victoires de San Antonio l’actuel 8e (34 v-29 d).

Milwaukee a le meilleur bilan du Championnat 2018-19 (48 v-14 d) et devance de deux victoires son dauphin à l’Est, Toronto (46 v-17 d), vainqueur plus tôt de Portland (119-117). Kawhi Leonard a justifié son statut de All-Star. Auteur de 38 points, il a aussi pu compter sur l’aide du nouveau pivot Marc Gasol (19 pts, 8 reb, 6 ast) et du meneur Kyle Lowry (19 pts, 10 ast, 7 reb).

La rencontre entre deux formations en lutte pour arracher un billet en playoffs à l’Ouest a été enlevée par les Los Angeles Clippers sur le parquet de Sacramento 109-116. Les Clippers remontent au 7e rang (35 v-29 d) tandis que les Kings restent en 9e position (31 v-31 d).

La soirée a été marquée par le match fleuve entre Chicago et Atlanta. Les mauvais élèves de la conférence Est ont quand même offert un sacré spectacle puisqu’il a fallu 4 prolongations (20 minutes de jeu venues s’ajouter aux 48 réglementaires) pour les départager. Les Bulls ont émergé sur un score All-Star Game 161-168. Les vedettes respectives en ont profité pour faire exploser leurs records personnels. Zach LaVine, la gâchette de Chicago, a cumulé 47 points, 9 rebonds et 9 passes décisives. Le meneur débutant des Hawks Trae Young a lui aligné une feuille de stats éloquente: 49 points, 16 assists et 8 rebonds. Les deux équipes se retrouvent dimanche à l’United Center de Chicago.

Pau Gasol quitte San Antonio pour Milwaukee

NE AFP Le pivot espagnol de 38 ans Pau Gasol a résilié son contrat avec les San Antonio Spurs, a confirmé vendredi le club de la NBA, et devrait rejoindre le leader de la conférence Est, Milwaukee, premier qualifié epour les playoffs.

Gasol et les Spurs sont parvenus à un accord pour libérer Gasol de son contrat, la seule façon de changer d’équipe à ce stade de la saison.

«Pau Gasol est un être humain exceptionnel et un joueur très professionnel, nous le remercions pour tout ce qu’il a apporté à notre équipe, sur le terrain et dans les vestiaires, et à notre ville», a déclaré l’emblématique entraîneur des Spurs, Gregg Popovich.

Today, I bid farewell to @spurs. It’s been a dream to play for 1 of most storied franchises in @NBA history, an honor to be part of Spurs family. To all the staff, my teammates, the coaches, RC, Pop and, above all, the fans, thank you for making this place so special. #GoSpursGo! pic.twitter.com/PCw7Ez9PpP — Pau Gasol (@paugasol) 1 mars 2019

«Je quitte ce jour les Spurs, cela a été un rêve pour moi de jouer pour l’une des équipes les plus connues de la NBA, cela a été un honneur de porter ce maillot», a de son côté expliqué Gasol sur son compte Twitter. Gasol, 38 ans, évoluait depuis 2016 à San Antonio, après avoir porté le maillot de Memphis (2001-08), des Los Angeles Lakers avec qui il a remporté deux titres de champion NBA (2008-14) et de Chicago (2014-16). Son contrat avec la franchise texane expirait initialement en juin 2020.

Mais depuis le début de la saison, les Spurs faisaient de moins en moins appel à l’aîné des frères Gasol. Son temps de jeu a nettement baissé (12,2 minutes par match), tout comme ses statistiques (4,2 points, 4,7 rebonds et 1,9 passes décisives par match), ses plus basses depuis ses débuts en NBA.

Il a manqué 26 matches en raison d’une fracture de fatigue au pied droit.

Gasol est l’un des quatre joueurs dans l’histoire de la NBA à avoir dépassé les seuils des 20.000 points, 11.000 rebonds, 3.500 passes décisives et 1.500 contres avec Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan et Kevin Garnett.

Selon la chaîne de télévision ESPN, Gasol va rejoindre à un peu plus d’un mois du début des playoffs la meilleure équipe actuelle du Championnat NBA, Milwaukee. Il y sera la doublure au poste de pivot de Brook Lopez.