«Lâche»: un cabinet d’architecture français humilie un réfugié syrien avant de plaider le piratage

Omar Helwani, un réfugié syrien diplômé en architecture a publié sur Twitter la réponse violente d’une société d’architecture bordelaise à sa candidature. Cette dernière réfute toute discrimination et évoque un piratage informatique.

Quand on a connu la guerre en Syrie, on peut se dire qu’on a déjà vécu toutes les atrocités imaginables mais parfois, ce sont les mots qui font le plus mal. Omar Helwani, un réfugié syrien qui étudie l’architecture à Bordeaux, en a fait les frais.

En pleine recherche d’emploi, Omar envoie sa candidature au cabinet d’architecture KDA (Kube Design Architecture). La réponse de l’agence tombe vendredi matin et celle-ci ne se contente pas d’un refus mais humilie également le jeune homme. «Quand (sic) au fait que vous ayez quitté votre pays parce qu’il était en guerre, il eût mieux valu ne pas être lâche et rester pour le défendre. Bonne continuation.»

« Honte à vous. [...] Vous ne savez pas ce qui m’est arrivé jusqu’à ce que je sorte de mon pays. Mon père est un prisonnier politique. Ma mère est morte là-bas sans pouvoir la voir pour la dernière fois. »

Dégoûté, Omar publie une capture d’écran du mail insultant sur Twitter et ajoute: «Honte à vous. J’ai demandé un emploi juste ça. Vous ne savez pas ce qui m’est arrivé jusqu’à ce que je sorte de mon pays. Mon père est un prisonnier politique. Ma mère est morte là-bas sans pouvoir la voir pour la dernière fois.»

Très rapidement, les membres de Twitter s’indignent. La publication est retweetée plus de 6 000 fois et même l’ancienne ministre Céline Duflot (Europe Écologie Les Verts) s’indigne.

Pendant que https://t.co/053ZGfFvLY se cache sous terre 😨, si vous cherchez un diplômé en architecture de l’université d’Amman, qui a appris le français à l’université catholique de Lyon et est inscrit à Bordeaux pour son équivalence @helwani_omar https://t.co/HoA38n72Fk https://t.co/7Y8X5QL4vH — Cécile Duflot (@CecileDuflot) 1 mars 2019

Cet aspirant architecte a accepté de raconter son histoire au site Konbini. Diplômé de l’école d’architecture d’Amman en Jordanie, Omar Helwani est réfugié en France depuis 2016. Dans la lettre de motivation envoyée à KDA, il raconte son parcours et notamment comment il a dû arrêter ses études en Syrie à cause de la guerre avant de les poursuivre en Jordanie.

Mais cette réponse cinglante l’a complètement déboussolé. «Je suis choqué, je ne sais pas quoi faire. Je n’ai rien fait, j’ai simplement postulé pour un emploi et dans le courrier, j’ai expliqué pourquoi je n’avais pas fini mes études en Syrie, c’est-à-dire à cause de la guerre, et on me répond qu’il fallait rester en Syrie. […] Je pensais aller devant la justice mais je ne sais pas comment faire», explique ce réfugié syrien de 28 ans.

Le cabinet d’architecture dénonce un piratage informatique

Contactée par La Dépêche du Midi, la société KDA conteste l’envoi de ce message et dénonce un piratage informatique. «Depuis plusieurs jours, nous sommes victimes de piratages nombreux et réguliers. Nous sommes en train de mettre en œuvre ce qu’il faut pour régler ce problème», explique le DRH de l’entreprise.

Par la voix de son DRH, l’entreprise bordelaise a rejeté toute forme de discrimination et a même pris contact avec Omar pour lui proposer un rendez-vous. «Nous voulons voir si nous pouvons travailler avec lui, ça fait trois ans que nous sommes en recrutement permanent, on trouve très peu de dessinateur-projeteur», a ajouté le DRH.

Encore choqué, le jeune réfugié a déclaré à Konbini ne pas croire pas aux explications de la société avant de confier à LCI qu’il n’avait pas l’intention d’assister au rendez-vous.