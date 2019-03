Circuit Het Nieuwsblad - Ouverture de la saison des classiques flamandes samedi entre Gand et Ninove

(Belga) La Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour) ouvre, comme chaque année, la saison de cyclisme sur route en Belgique. Les 200 km entre Gand et Ninove samedi, pimentés de 9 secteurs de pavés et de pas moins de 13 monts à franchir de cette 74e édition attisent de nombreuses ambitions.

Cette épreuve d'ouverture de la saga des classiques flamandes a déjà souri, côté belge, au champion olympique Greg Van Avermaet, vainqueur en 2016 et 2017 (et 2e en 2014), et Philippe Gilbert, vainqueur en 2006 et 2008, qui peuvent rejoindre les détenteurs du record de victoires que sont les triples vainqueurs Ernest Sterckx (1952-1953-1956), Joseph Bruyère (1974-1975-1980) et Peter Van Petegem (1997-1998-2002). Le départ est toujours situé sur l'Emile Clauslaan à Gand. Le final comptera les deux dernières ascensions, le Mur de Grammont et le Bosberg. Le sommet du Bosberg est situé à 13 kilomètres de la nouvelle arrivée qui n'est plus jugée sur la Brusselsesteenweg à Meerbeke mais sur l'Onderwijslaan, au centre de Ninove. Outre Van Avermaet et Gilbert, les favoris ne manquent pas. Niki Terpstra, qui a quitté le "Wolfpak" de Patrick Lefevere, aura toute liberté avec Direct Energie sa nouvelle formation. Mais Deceuninck-Quick Step arrive à Gand avec un bloc très fort. Gilbert pourra compter à ses côtés sur le champion de Belgique Yves Lampaert et le Tchèque Zdenek Stybar. L'autre formation belge, Lotto Soudal, compte sur Tiesj Benoot et Tim Wellens, qui s'est déjà illustré dans la Ruta del Sol. Dimension Data peut compter sur le dernier vainqueur Michael Valgren Andersen aux côtés d'Edvald Boasson Hagen. Chez EF Education First, ils ont deux anciens gagnants, Sep Vanmarcke (2012) et Sebastian Langeveld (2011). Le double vainqueur Ian Stannard (2014-2015) est le leader de la Sky. Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale), Michael Matthews (Sunweb), Alexey Lutsenko (Astana), Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) et Jürgen Roelandts (Movistar) font également partie des favoris. Fort de sa condition travaillée dans la saison de cyclocross, où Wout Van Aert (Jumbo-Visma) peut-il se situer? Les performances des Jasper Stuyven et Edward Theuns (Trek-Segafredo) ou encore Jasper Philipsen (EAU) seront aussi suivies de près. (Belga)