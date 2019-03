Euro d'athlétisme en salle - Van der Plaetsen entre en piste samedi, Bolingo veut poursuivre sur sa lancée

(Belga) Thomas Van der Plaetsen entre en compétition ce samedi aux Championnats d'Europe d'athlétisme en salle de Glasgow. Le Gantois, 28 ans, disputera les quatre premières épreuves de l'heptathlon. Cynthia Bolingo, elle, disputera la première finale individuelle de sa carrière sur 400m.

Van der Plaetsen est arrivé à Glasgow avec le statut de N.1 au classement des meilleures performances de 2018, avec les 6.132 points. Une performance dont le champion d'Europe 2016 compte bien s'inspirer durant le week-end écossais. "Je pense que le total nécessaire pour une médaille, c'est 6.200 points", a analysé Van der Plaetsen. Un résultat tout à fait dans ses cordes, sachant que son record personnel est de 6.259 points. "A Gand, il y avait encore quelques fautes, à la hauteur et à la course par exemple. Ou au 1.500m, où je n'ai pas trouvé le rythme. J'espère que la concurrence va me pousser." Van der Plaetsen disputera samedi le 60m (11h08), le saut en longueur (13h05), le lancer du poids (19h02) et le saut en hauteur (20h50), il restera ensuite trois épreuves dimanche. Peu après le début de ce concours (21h10), Cynthia Bolingo sera au départ de la finale du 400m, sa première dans une épreuve individuelle d'un grand championnat international. L'athlète du CABW, 26 ans, est en toute grande forme, comme le prouve ses quatre records de Belgique (trois sur le 400m) établis en deux semaines à peine. Après s'être emparée du record du 400m le 17 février (52.70) et amélioré son record du 300m une semaine plus tard (36.69), Bolingo a abaissé de 10 centièmes son chrono de référence vendredi en séries du 400m (52.60). Un record qui n'a pas fait long feu: en soirée, elle le pulvérisant (52.37) pour s'offrir la première finale individuelle de sa carrière dans un grand championnat international. Malgré le troisième chrono des demi-finales, elle ne parle pas de podium. "Franchement, on verra. Je continue sur ma lancée. Je dois être concentrée. Demain est un autre jour." Bolingo sera à nouveau en piste dimanche avec les Belgian Cheetahs, le relais 4x400m féminin. Samedi encore, à 19h06, Renée Eykens sera engagée dans la première demi-finale du 800m. L'athlète du AA, 22 ans, s'est brillamment qualifiée en remportant sa série avec le quatrième temps total (2:03.07). Ancienne championne d'Europe U20 et U23, Eykens reste prudent quant à ses ambitions: "Bien sûr que la finale reste un rêve. Ce serait fantastique, mais une demi-finale est imprévisible." (Belga)