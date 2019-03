Avez-vous bien suivi l’actualité régionale cette semaine? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec notre quiz de dix questions.

Le père d'un Diable rouge se présente aux élections, l'exploit sportif d'un Belge, un drôle d'objet dans son jardin... Cela s’est passé près de chez vous et cela pourrait vous étonner !