D2 amateurs, D3A amateurs et D3B amateurs: les derniers enjeux de la 2e tranche

Ce week-end, les équipes de D2 amateurs ainsi que celles de D3 amateurs A et D3 amateurs B disputent leur dernier match de la deuxième tranche. L’occasion de faire le point sur les enjeux.

Le week-end promet d’être chargé pour quelques clubs wallons. Et pour cause, ce samedi et ce dimanche auront lieu les derniers matches de la deuxième tranche. Avec un peu d’enjeu encore dans certains cas.

D2 amateurs

Avec 7 points d’avance sur son plus proche poursuivant, La Louvière-Centre A, leader autoritaire de la D2 Amateurs, ne peut plus être inquiétée durant cette deuxième tranche.

Même s’ils sont battus à domicile par Meux et que Hamoir décroche trois points dans le même temps lors de son déplacement au Stade waremmien, les Louvièrois conserveront quatre points d’avance au terme de cette deuxième tranche.

Pour rappel, La Louvière-Centre A avait déjà remporté la première tranche devant Visé et Hamoir.

D3 amateurs A

Contrairement à la D2 amateurs, le week-end risque d’être très chaud en D3 amateurs A. Et pour cause, ils sont encore six clubs à pouvoir remporter la deuxième tranche de la saison.

Avec 19 points, le RCS Brainois A (1er), Léopold FC A (2e) et Albert Quévy-Mons A (3e) sont les mieux placés pour décrocher la timbale.

Le RCS Brainois A terminera en tête de la tranche si… -Il remporte son duel face à Jette A ET conserve une meilleure différence entre les buts marqués et reçus. -Il fait match nul ET aucun de ses concurrents directs ne s’impose OU ne fait match nul avec une meilleure différence de buts. -Il perd ET que tous ses concurrents directs perdent également. Léopold FC A terminera en tête de la tranche si… -Il remporte son duel face à Stockel A ET obtient une meilleure différence entre les buts marqués et reçus que ses concurrents directs. -Il fait match nul pendant que tous ses concurrents directs perdent des plumes ET obtient une meilleure différence entre les buts marqués et reçus que ces derniers. Albert Quévy-Mons A terminera en tête de la tranche si… -Il remporte son duel face à Stockel A ET obtient une meilleure différence entre les buts marqués et reçus que ses concurrents directs. -Il fait match nul pendant que tous ses concurrents directs perdent des plumes ET obtient une meilleure différence entre les buts marqués et reçus que ces derniers.

Avec 17 points, l’Entité Manageoise devra obligatoirement s’imposer et espérer qu’aucun des trois précédents clubs ne l’emporte pour remporter la tranche.

L’Entité Manageoise A terminera en tête de la tranche si… -Elle s’impose ET aucun des trois leaders (le RCS Brainois A, Léopold FC A et Albert Quévy-Mons A) ne s’imposent.

Enfin, avec 16 points, le FC Tournai A et l’Union Namur Fosses-la-Ville A doivent espérer un petit miracle pour terminer à la 1ère place de la tranche.

Le FC Tournai A terminera en tête de la tranche si… -Il s’impose, aucun de ses prédécesseurs au classement général (le RCS Brainois A, Léopold FC A, Albert Quévy-Mons A et l’Entité Manageoise A) ne s’impose ET l’Union Namur Fosses-la-Ville A ne l’emporte pas avec une meilleure différence de buts inscrits/encaissés. -Il s’impose, aucun des trois leaders actuels (le RCS Brainois A, Léopold FC A, Albert Quévy-Mons A et l’Entité Manageoise) ne s’imposent, l’Entité Manageoise A ne fait pas mieux qu’un match nul ET l’Union Namur Fosses-la-Ville A ne l’emporte pas avec une meilleure différence de buts inscrits/encaissés. L’Union Namur Fosses-la-Ville A terminera en tête de la tranche si… -Il s’impose, aucun de ses prédécesseurs au classement général (le RCS Brainois A, Léopold FC A, Albert Quévy-Mons A et l’Entité Manageoise A) ne s’impose ET le FC Tournai A ne l’emporte pas avec une meilleure différence de buts inscrits/encaissés. -Il s’impose, aucun des trois leaders actuels (le RCS Brainois A, Léopold FC A, Albert Quévy-Mons A et l’Entité Manageoise) ne s’imposent, l’Entité Manageoise A ne fait pas mieux qu’un match nul ET le FC Tournai A ne l’emporte pas avec une meilleure différence de buts inscrits/encaissés.

Pour rappel, le RCS Brainois A (24 pts) avait remporté la première tranche en devançant l’Union Namur Fosses-la-Ville A (21 pts) et le FC Rapid Symphorinois A (17 pts).

D3 amateurs B

Comme en D3 amateurs A, les matches de ce week-end seront déterminants pour désigner le vainqueur de la deuxième tranche.

Avec 21 points, le RC Stockay-Warfusée A entame ce week-end crucial avec un point d’avance sur ses plus proches poursuivants.

Le RC Stockay-Warfusée A terminera en tête de la tranche si… -Il remporte son duel face à Verlaine A. -Il fait match nul ET aucun de ses concurrents directs ne s’impose. -Il perd ET que tous ses concurrents directs perdent également.

Avec 20 points, Verlaine A et United Richelle A se tiennent en embuscade.

Verlaine A et United Richelle A termineront en tête de de la tranche si… -Ils remportent leur duel du week-end ET obtiennent une meilleure différence entre les buts marqués et reçus que leurs concurrents directs. -Ils font match nul ET obtiennent une meilleure différence de buts tandis que leader Stockay s’incline ET que tous les autres concurrents directs perdent des plumes.

Avec 19 points, Meix-devant-Virton A doit espérer un miracle, tout comme Givry A (18 pts) et Onhaye A (18 pts).

Meix-devant-Virton A terminera en tête de la tranche si… -Il s’impose ET tous ses prédécesseurs au classement général (RC Stockay-Warfusée A, Verlaine A et United Richelle A) s’inclinent. Givry A terminera en tête de la tranche si… -Il s’impose, aucun de leurs prédécesseurs au classement général (RC Stockay-Warfusée A, Verlaine A, United Richelle A et Meix-devant-Virton A) ne s’impose ET Onhaye A ne l’emporte pas avec une meilleure différence de buts inscrits/encaissés. -Il s’impose, aucun des trois leaders actuels (RC Stockay-Warfusée A, Verlaine A et United Richelle A) ne s’imposent, Meix-devant-Virton A ne fait pas mieux qu’un match nul ET Onhaye A ne l’emporte pas avec une meilleure différence de buts. inscrits/encaissés Onhaye A terminera en tête de la tranche si… -Il s’impose, aucun de leurs prédécesseurs au classement général (RC Stockay-Warfusée A, Verlaine A, United Richelle A et Meix-devant-Virton A) ne s’impose ET Givry A ne l’emporte pas avec une meilleure différence de buts inscrits/encaissés. -Il s’impose, aucun des trois leaders actuels (RC Stockay-Warfusée A, Verlaine A et United Richelle A) ne s’imposent, Meix-devant-Virton A ne fait pas mieux qu’un match nul ET Givry A ne l’emporte pas avec une meilleure différence de buts inscrits/encaissés.

Pour rappel, Givry A avait remporté la première tranche (25 pts) devant Stockay-Warfusée A (22 pts) et Warnant A (21 pts).