Générations solidaires: des initiatives inspirantes qui font sens!

Alors que l’appel à projets s’est clôturé, rencontre avec Claudio Pescarollo, Président du jury de Générations solidaires ancien directeur du groupe d’animation de la Basse-Sambre Administrateur-délégué des Bébés bus.

Pourquoi avoir accepté de présider le jury de Générations solidaires?L’intérêt de cet appel à projets est de mettre le focus sur des initiatives concrètes portées par des citoyens – de tous les âges – qui s’engagent.

Ce qui m’a séduit, c’est le sérieux de la démarche en lien avec l’accompagnement de la Fondation Roi Baudouin. L’accompagnement personnalisé des trois lauréats par la Fondation est important pour des structures qui n’ont parfois pas le temps de penser leur projet. Cela leur permet de sortir du militantisme pour en revenir au sens de leur démarche et l’approfondir concrètement

Qu’est-ce qui vous a frappé lors de la remise des prix?

Ce qui m’a beaucoup plu lors de la remise des prix, en juin dernier, c’est le dynamisme des porteurs de projets. J’ai aimé cet optimisme (loin d’être béat). Les projets primés sont tous des projets porteurs de sens qui couvrent une série de secteurs essentiels à notre humanité (la question du logement, d’une alimentation plus durable, d’une énergie plus propre, de la lutte contre la pauvreté, de l’accueil aux réfugiés …). Cet appel à projets met aussi en lumière l’importance du travail associatif déjà réalisé chez nous.

Pour vous, comment la solidarité s’exprime-t-elle aujourd’hui?

ll s’agit souvent d’initiatives individuelles qui aboutissent à du collectif.

La solidarité répond à des situations difficiles, à des enjeux de société qui ne sont pas rencontrés. Je sens sur le terrain une folle envie de changement de citoyens qui mettent en place des solutions qui partent du quartier, de la région. Et qui espèrent que leur projet ait un impact beaucoup plus global. C’est incroyable toutes ces initiatives qui existent au niveau local!

Pourquoi une telle profusion d’initiatives citoyennes?

La responsabilité politique est très grande. Les choix politiques ne tiennent pas assez compte de la source des problèmes. Il manque un travail en amont, un travail de prévention et non de réparation. Or, les citoyens sont pleinement conscients de l’urgence de faire quelque chose.

C’est pourquoi la médiatisation de ces projets par un groupe de presse comme L’Avenir est très importante.

Il s’agit de montrer ce que d’autres font mais aussi de montrer ce qui marche! C’est très inspirant!