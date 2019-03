Record absolu de faillites pour un mois de février

En février, 990 faillites ont été prononcées en Belgique, ce qui représente un record absolu pour un mois de février, annonce ce vendredi Graydon.

Sur les deux premiers mois de l’année, 1.916 faillites ont été prononcées, soit 12 de plus que sur la même période de 2018.

Depuis le début de l’année, 993 entreprises ont fait faillite en Flandre (+14,14%), 482 à Bruxelles (-7,97%) et 435 en Wallonie (-12,83%), relève le bureau d’informations commerciales, qui constate un changement de tendance en février avec des faillites en baisse à Bruxelles, pour la première fois depuis plus d’un an, et une hausse dans les deux autres régions.