DIAPORAMA | Ils vivent dans leur maison autonome sous serre

Toute l’eau vient de la pluie qui tombe sur le toit de la serre, la chaleur de la maison est celle accumulée sous la peau de verre et l’électricité est fournie par les panneaux solaires...

L’architecte Koen Vandewalle et sa compagne Samia Wielfaert à la tête de Kaseco, cabinet de conseils créant des maisons, des bureaux, des bâtiments publics et des projets communautaires innovants, viennent d’emménager dans ce qu’ils considèrent comme leur plus belle carte de visite.

Leur logement est purement et simplement une maison intégrée sous une serre. C’est la toute première maison sous serre autonome et bioécologique sur le sol belge, à Rekkem, près de Mouscron.

«Elle est entièrement autonome, soit non raccordée aux réseaux d’eau, de gaz et d’électricité, construite à partir de matériaux écologiques biosourcés ou au moins de matériaux entièrement recyclables, quand un jour la maison serre sera démolie. Ainsi, l’ensemble du projet énonce le principe du «berceau au berceau» de l’économie circulaire et répond entièrement aux préoccupations et tendances environnementales actuelles.»