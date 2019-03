Quand l’artiste vivant le plus cher du monde va fumer une clope, les pompiers interviennent

Le peintre britannique David Hockney, artiste vivant le plus cher au monde, a été secouru par des pompiers néerlandais après avoir été coincé dans un ascenseur à Amsterdam alors qu’il se rendait au vernissage d’une nouvelle exposition de ses œuvres.

L’artiste de 81 ans, qui détient le record du tableau le plus cher d’un artiste vivant, était monté dans l’ascenseur pour aller fumer une cigarette au pied d’un hôtel de la capitale néerlandaise mercredi soir, lorsque celui-ci s’est soudainement arrêté.

David Hockney était à Amsterdam pour l’ouverture de l’exposition «Hockney-Van Gogh: la joie de la nature» au musée Van Gogh, qui met en lumière les similitudes entre les œuvres colorées de l’artiste britannique et les peintures vibrantes du maître néerlandais.

«May Blossom on the Roman Road», par David Hockney. AFP

Un groupe de journalistes se trouvait aux côtés de M. Hockney dans l’ascenseur, dont Jim Naughtie, qui travaille pour la télévision britannique BBC.

Monsieur Naughtie a indiqué que l’ascenseur s’était «brusquement arrêté» et que rien ne s’était passé quand ils ont appuyé sur le bouton d’alarme.

«Nous sommes restés à l’intérieur pendant une demi-heure», a déclaré David Hockney, ajoutant qu’il n’avait jamais vécu une expérience similaire auparavant.

Après avoir été secouru par les pompiers d’une brigade d’Amsterdam, l’artiste britannique a allègrement posé avec eux devant les photographes.

Une toile de David Hockney, «Portrait of an Artist (Pool with two figures)», a été vendue 90,3 millions de dollars lors d’enchères chez Christie’s à New York en novembre, établissant de très loin le record pour un artiste vivant.