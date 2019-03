Ismael Debjani disqualifié par l’arbitrage vidéo à l’Euro d’athlétisme de Glasgow!

Ismael Debjani s’était brillamment qualifié pour la finale du 1500m mais il a été disqualifié quelques minutes après sa course. La Ligue Royale belge d’athlétisme est allée en appel de cette décision. Sans succès.

L’Euro avait bien commencé pour l’équipe belge présente en Ecosse. Renée Eykens avait gagné sa série de manière autoritaire pour se hisser en demi-finales du 800m qu’elle courra ce samedi. Puis, Ismael Debjani entra en scène. Au moment d’entamer son 1500m, il était déterminé à montrer que la concurrence ne lui faisait pas peur. Il est vrai qu’il n’avait pas été épargné par le tirage au sort de jeudi. «On est quatre du même niveau derrière l’ovni Ingebrigtsen», avait-il dit. Il réalisa la course parfaite, pleine d’intelligence et de maîtrise. Comme si la salle n’avait déjà plus de secret pour lui. Il finit par décrocher sa qualification pour la finale de dimanche en terminant deuxième (en 3:42.12) juste dans le sillage du géant norvégien. «C’était le scénario rêvé», commenta-t-il juste après sa course. Il a déchanté quelques minutes plus tard quand les lettres «DQ» apparurent à côté de son nom. Disqualifié! Pour obstruction stipule le règlement.

Il serait sorti de sa ligne à une centaine de mètres de l’arrivée. Sur les images, on le voit se décaler pour passer devant un rival anglais. A ses côtés, un Espagnol, qu’il ne semble pourtant pas toucher, passe la lice et sort donc de la piste. Ni l’un ni l’autre n’a porté réclamation. Le coup de semonce est venu de l’arbitrage vidéo.

«La sanction est confirmée» La vidéo du 1500m l’issue duquel Ismael Debjani a été disqualifié #Glasgow2019 #athletisme pic.twitter.com/Zu1T1zStbn — david lehaire (@davidlehaire) March 1, 2019

La Ligue Royale belge d’athlétisme a fait appel de cette décision. Sans succès. «La sanction a été confirmée», a fait savoir Frédéric Kimmlingen, le responsable du Haut Niveau à la LBFA. Pour Ismael Debjnai, le scénario idyllique a viré au cauchemar.