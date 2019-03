Proximus espère pouvoir débuter les négociations avec les syndicats avant l’été

La phase de consultation et d’information est toujours en cours chez Proximus: en janvier dernier, l’opérateur télécom avait annoncé sa volonté de se séparer de 1.900 personnes dans le cadre d’un plan de transformation à trois ans.

La direction de l’entreprise espère pouvoir débuter les négociations avec les syndicats avant l’été, a laissé entendre, ce vendredi, son administratrice déléguée Dominique Leroy, à l’occasion de la publication des résultats financiers annuels de la société.

Depuis l’annonce, le 10 janvier, de ce plan de transformation, 10 journées complètes d’informations réunissant les partenaires sociaux ont déjà eu lieu. Les syndicats ont eu l’occasion de poser toutes les questions qu’ils souhaitaient, à charge pour la direction, (de tenter) d’y apporter des réponses. Ce processus est actuellement en cours.

Ce n’est qu’une fois cette phase d’information et de consultation, qui est strictement confidentielle, terminée que les négociations sur le plan de restructuration pourront débuter. Les syndicats pourront alors tenter de sauver un maximum d’emplois en faisant des propositions à la direction. Dominique Leroy espère pouvoir la commencer «dans les semaines à venir» plutôt que d’évoquer un délai en mois. Elle n’ose cependant pas s’avancer davantage en termes de dates. Elle espère que cela pourra se faire avant l’été.

L’administratrice déléguée a profité de l’occasion pour rappeler son désir de davantage de flexibilité et de mobilité parmi ses travailleurs et de suppression de règles et d’avantages du passé, «qui datent presque du temps de la RTT» et qui sont «handicapants» pour l’entreprise. À ses yeux, on ne peut par contre plus appliquer les mêmes règles pour les travailleurs contractuels que celles édictées pour les statutaires.

La patronne de Proximus rappelle que son entreprise évolue dans un marché extrêmement concurrentiel, «où il faut arriver à suivre». «L’entreprise fonctionne bien et il faut s’assurer que ce soit encore le cas demain», insiste-t-elle.