Vanessa Matz emmène le cdH en province de Liège

Le cdH a présenté, ce vendredi, tous ses candidats aux élections tant au niveau de la Région qu’au fédéral pour la province de Liège. C’est Vanessa Matz qui mènera la liste fédérale, devant Jean-Paul Bastin.

«Le principal enjeu est de réduire les inégalités et ce dans plusieurs secteurs notamment au niveau territorial. Les inégalités créent des fractures et il faut y remédier. J’ai pour habitude de dire que le seul combat qui est perdu d’avance c’est celui auquel on renonce. Je tiens à mener le combat nécessaire pour humaniser les transitions numérique, climatique et énergétique en luttant contre toutes les formes d’inégalités fiscales ou sociales», a souligné l’Aqualienne Vanessa Matz.

Quant aux candidats suppléants – Loïc Jacob, échevin à Hamoir, et Benoit Drèze, député wallon et député à la Fédération Wallonie-Bruxelles -, ils ont pour principales préoccupations la sécurité sociale, la formation et la lutte contre la pauvreté.

Pour les humanistes, l’ambition reste «évidemment» de consolider les résultats d’il y a 5 ans, a de son côté assuré Maxime Prévot, le nouveau président du parti.