Le greffe de la justice de paix de Wavre travaille à bureaux fermés

Le président des juges de paix et des juges du tribunal de police du Brabant wallon, Marc Nicaise, vient de décider que le greffe de la justice de paix du premier canton de Wavre travaillera désormais à bureaux fermés.

La mesure est dictée par un manque criant de personnel au sein du greffe, et vise à minimiser les impacts de ce manque en préservant les audiences et le travail de fond. Mais le greffe du premier canton n’accueillera plus le public et, pour des renseignements, il le renverra vers les bureaux d’aide juridique. Il ne sera par ailleurs plus accessible par téléphone, sauf le jeudi matin.

Autre mesure radicale imposée par le manque de personnel et la nécessité de préserver le travail de fond dans les dossiers, l’ensemble des actes de procédure (requêtes, conclusions, rapport de gestion, etc) destinés à la justice de paix du premier canton de Wavre et qui ne peuvent pas être déposés par voie électronique seront reçus par le greffe de la justice de paix du deuxième canton de Wavre.

Un arrêté royal de 2001 fixe les jours et les heures d’ouverture des greffes des cours et tribunaux: il prévoit que ceux-ci sont accessibles au public tous les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h, sauf certaines exceptions. Pour le premier canton de la justice de paix de Wavre, respecter ces horaires est devenu impossible.

Le cadre est incomplet depuis 2015 et, à la suite d’un départ à la retraite et à une absence pour incapacité, seules une greffière et une greffière déléguée travaillant à temps partiel restent en fonction. Des remplacements via la mise en œuvre d’une mobilité des greffiers au sein de l’arrondissement ne sont pas envisageables: dans l’ensemble des justices de paix du Brabant wallon, les greffiers qui prestent effectivement ne représentent que 65% du cadre.