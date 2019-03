DIAPO | «Game of Thrones»: HBO dévoile les 20 prétendants au trône de fer

En prélude de la dernière saison de sa série vedette, la chaîne américaine HBO a listé les vingt prétendants qui vont se disputer le trône de fer, objet de toutes les convoitises de l’univers de «Game of Thrones».

À mesure que passent les jours et les semaines, les fans de John Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister ou encore des sœurs Sansa et Arya Stark n’en peuvent plus de décompter le temps qu’il leur reste à attendre avant le lancement de la saison 8 -la dernière – de leur série vedette, «Game of Thrones».

Annoncée en grande pompe par HBO pour le 14 avril 2019, cette ultime joute inspirée de l’univers de George R.R. Martin les tiendra en haleine six épisodes durant, dans ce qui s’annonce déjà comme un dernier feu d’artifice à la fois glacial et sanguinolent, dont le final révélera, enfin, qui du «Roi de la Nuit», du «bâtard qui est en fait l’héritier caché» ou de la «Reine des Dragons» s’emparera du trône de fer.

Mais la bagarre ne s’arrêtera évidemment pas à ces trois seuls personnages.

En guise de prélude, HBO a dressé la liste des 20 prétendants au trône; une liste dont Twitter s’est emparé pour créer, pour l’occasion, 20 émojis à l’effigie de ces personnages.

Il reste désormais aux fans à patienter quelques semaines encore avant de pouvoir entamer la dernière saison de leur série préférée.