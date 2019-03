«Tenez bon, j’arrive»: les images impressionnantes d’un sauvetage au cœur d’un carambolage

Un carambolage monstre dans le Wisconsin, dans le Nord des États-Unis, a impliqué le week-end dernier quelque 131 véhicules.

Les images sont impressionnantes. Tentant d’accéder à l’une des nombreuses victimes de ce terrible carambolage afin de lui venir en aide, une secouriste escalade les carcasses de véhicules, caméra sur le casque.

«J’arrive vers vous, d’accord? Tenez bon. J’arrive. Tenez bon.»

Digne d’un film à suspense, la scène est marquante. Diffusée sur les réseaux sociaux par les forces de l’ordre, elle fait depuis le tour de la toile.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce terrible accident, ayant coûté la vie à une personne et blessé des dizaines et des dizaines d’autres.