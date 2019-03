À vélo, en roller, ou en skate pour le droit des femmes à Liège ce 8 mars

Le programme :14h30: Rendez-vous à la Gare des Guillemins de Liège avec vos vélos, trottinettes, skates, rollers, etc. ou à pied.

16h30: Village Associatif avec des animations sur l’intégrité physique des femmes au Musée de la vie Wallonne

Les associations: Be Cause Toujours!, FPS et leurs écoles de promotion sociale, Selflove Gang: GT féminisme + d’écolo j, Femmes ECOLO Liège, FGTB-Bureau des femmes Liège-Huy-Waremme & Promotion et culture, Femmes CSC, FPS, Planning familial Infor-femmes, la Maison de la Laïcité de Liège, Lire et Écrire et Vie Féminine.

Le parcours: Le rendez-vous est fixé à 13h30 à la Maison de la Laïcité de Liège.L’arrivée se fera Place Saint-Etienne où nous offrirons le verre de l’amitié et nous clôturerons l’événement avec le groupe «The Gypsies EX-Wive’s band». Ces quatre femmes en robe de mariée apporteront une ambiance festive grâce à leur musique tantôt klezmer, tantôt tzigane.

