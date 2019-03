Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce jeudi

Le gouvernement wallon a entériné hier la réforme du bail à ferme; Le Salon des mandataires sans la Région à Marche ; Il a traversé l'Atlantique en 47 jours à la rame ; Deschacht entre adieux et retrouvailles... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 1er mars.

Le bail à ferme sera plus accessible aux jeunes agriculteurs

En charge de la compétence des baux à ferme depuis 2015, le gouvernement wallon a entériné hier la réforme du bail à ferme. Le but: favoriser l’accès aux terres qui, parfois font l’objet de spéculations financières qui empêchent les jeunes de se lancer dans une activité fermière ou de la poursuivre.

Désormais, le bail sera écrit et enregistré, un état des lieux sera réalisé, le droit de préemption balisé et des sanctions seront effectives en cas de sous-location des terres.

À Marche, le Wex lance son Salon des mandataires sans la Région wallonne

Le Wex organisera son Salon des mandataires sans la Région wallonne qui lance par ailleurs un nouveau marché.

C’est la course contre le scolyte, avant le printemps

Depuis l’été dernier, le scolyte décime nos plantations d’épicéas. Une course contre la montre est en cours, avant le printemps.

GRAND ANGLE | L’Atlantique à la rame en 47 jours, plongée dans une aventure hors norme

Après un mois et demi sur l’Atlantique, Guillaume Vanderwinden est de retour en Belgique. Il nous raconte son aventure, qui l’a marqué… à vie.

Le Yémen dépérit dans l’indifférence…

Daila Qasim, Laila Alshabibi et Aisha Thawab ont de l’énergie à revendre. Du Yémen à Genève, puis Bruxelles, ces jeudi et vendredi, avant Amsterdam, Madrid et Londres, c’est un voyage éprouvant (cf. ci-dessous) que ces militantes des droits humains, et spécialement des droits des femmes, ont entrepris. Mais cette énergie, elles veulent surtout la mobiliser pour secouer l’indifférence qui entoure le conflit dans lequel les Yéménites se meurent, depuis plus de quatre ans.

Deschacht entre adieux et retrouvailles: «Je préfère des personnalités comme lui, qui gueulent une bonne fois»

Buteur au match aller, Olivier Deschacht vivra peut-être le dernier grand moment de sa carrière, dimanche, en recevant Anderlecht à Lokeren.

Être jeune et rebelle en Europe depuis 1945

EXPOSITION Du jazz écouté en secret à l’Est dans les années 50 aux «millenials» ultra-connectés du XXIe siècle, quatre générations de jeunes européens s’exposent à Bruxelles.

Philippe Gilbert: «Une erreur de tout miser sur moi»

L’heure de la reprise sur le territoire belge a sonné. Le peloton s’attaque au parcours exigeant du circuit Het Nieuwsblad, ce samedi entre Gand et Ninove. Dans le fauteuil du favori, la formation Deceuninck-Quick Step, bien qu’elle n’ait plus remporté cette classique depuis 2005 (Nick Nuyens). Niki Terpstra parti, Philippe Gilbert semble s’installer comme le leader absolu sur l’échiquier de Patrick Lefevere. Rencontre avec le Remoucastrien, treize ans après son premier succès dans «l’Omloop».

Beauraing: acquitté pour cause de panneau illégal

Le client de Me Benoît Hyat, un Libramontois, risquait une sacrée amende et même une déchéance du permis de conduire pour quelques jours. Être flashé à plus du double de la vitesse autorisée dans une zone 30, à proximité d’une école, ce n’est pas bon. Dans le cas qui nous occupe, l’infraction portait sur une vitesse mesurée de 74 km/h, «corrigée» à 68 km/h. Cela se passait sur la N 40, à Pondrôme (Beauraing).

Surprise, dans un jugement du tribunal de police de Dinant prononcé le 7 février, le conducteur au pied lourd est acquitté.

INTERVIEW | «Wake up»: Eliot veut réveiller les jeunes lors de l’Eurovision en Israël

C’est donc officiel depuis hier: le titre que présentera le Montois Eliot Vassamillet à Tel Aviv en mai prochain s’intitulera Wake up. Composée par Pierre Dumoulin (Roscoe), déjà auteur de City Lights pour Blanche 4e en 2017, la chanson se veut positive et parle de la jeunesse qui doit se réveiller et à lutter pour l’avenir de la planète.

