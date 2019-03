Tous les trois mois, une nouvelle tendance culinaire voit le jour et fait instantanément de nouveaux adeptes. Mais entre les régimes végés, les végans et autres assiettes protéinées quelle est la meilleure solution pour votre santé? Réponse avec le docteur Édouard Pélissier, chirurgien en cancérologie et auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date: «Végétarien, végan ou flexitarien? Ce qui est bon pour la santé»