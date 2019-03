Meurtre de Gérouville : 30 et 27 ans réclamés contre les meurtriers Christophe et Kone

Jérôme Kone et Carlo Christophe ont été reconnus coupables du meurtre de Nasreddine Mahdbi, le 5 août 2016 à Gérouville (Meix-devant-Virton), meurtre pour faciliter le vol du portefeuille et de différents objets appartenant à la victime. EDA Claudy Petit

Les jurés sont entrés en délibération ce vendredi matin aux assises du Luxembourg à Arlon. Leur seconde délibération en deux jours, qui va déboucher, dans quelques minutes, sur l'arrêt concernant la peine.

La veille, hier en fin de journée, les jurés avaient reconnu coupables Carlo Christophe et Jérôme Kone de meurtre pour faciliter le vol. Ainsi que de détention arbitraire et d'extorsion de fonds au détriment du jeune Nasreddine Mhadbi, enlevé à Virton la nuit du 4 au 5 août 2016 puis tué cette même nuit dans un champ, en dehors du village de Gérouville.

Ce vendredi en début de matinée, l'avocate générale Marie-Eve Bouillon a réclamé une peine d'emprisonnement de 30 ans à l'égard de Carlo Christophe et de 27 ans à l'égard de Jérôme Kone.

Les faits commis sont d'une extrême gravité, mais le jeune âge des accusés (26 et 24 ans) les autorise à bénéficier d'au moins une circonstance atténuante. "La peine doit être proportionnelle à la gravité des faits et à la douleur des parties civiles", commente l'avocate générale.

"Mais une peine doit rester mesurée et permettre de donner de l'espoir au condamné", a répondu l'avocat de Christophe, Me Alexandre Wilmotte, dans sa plaidoirie.

"Prenez une décision juste!"

Pourquoi cette légère distinction de peine entre les deux accusés, suggérée par le parquet?

Parce que les rapports d'expertise psychiatrique indiquent une plus grande dangerosité sociale de la part de Carlo Christophe, présentant certains traits de psychopathie et de rejet des normes en société. Jérôme Kone, lui, a été décrit par les experts comme une personne border line, immature, impulsive, mais dont la dangerosité serait légèrement moindre.

Les trois avocats de la défense, Mes Lamy, Wilmotte et Vanardois s'en sont remis à la sagesse des jurés et de la cour. "Prenez une décision juste, mais qui ne ferme pas définitivement la porte!", a demandé Me Audrey Lamy, conseil de Christophe.

On attend à présent le résultat des délibérations des jurés et des trois magistrats qui siègent à leurs côtés.