Les trois leaders à l’Ouest tombent, James Harden retrouve la cible et aligne 58 points

Les trois équipes qui occupent les trois premières places de la Conférence Ouest de la NBA ont connu la défaite jeudi. La plus surprenante concerne Golden State. Les doubles champions ont concédé une 2e défaite en deux jours en Floride.

Après Miami, les Warriors sont tombés à Orlando 103-96. Le Magic en profite pour dépasser Charlotte au classement à l’Est et occuper la 8e place qualificative pour les play-offs. Denver a concédé sa 5e défaite à domicile de la saison face aux solides Utah Jazz 104-111 tandis que Oklahoma City a cédé dans sa salle contre les redoutables Philadelphia 76ers, même sans son All-Star Joël Embiid, 104-108. James Harden a réussi son 6e match à 50 points et plus de la saison. L’arrière de Houston a planté 58 points dans le panier de Miami battu 121-118 au Texas, sans compter ses 10 assists et ses 7 rebonds.

«The Beard» a ainsi permis aux Rockets d’effectuer un retournement de situation bien nécessaire puisque le Heat a compté jusqu’à 21 points d’avance lors de la 3e période (61-82). Harden tourne cette saison à 36,6 points de moyenne. Il avait vu sa formidable série de rencontres consécutives à 30 points et plus s’arrêter après 32 matchs contre Atlanta. Le voilà qui a repris ses habitudes de plus belle. Il a notamment été remarquable aux lancers francs où il a aligné 18 points en 18 tentatives pour approcher son record personnel (61 points le 23 janvier au Madison Square de New York).

Golden State avait décidé de ménager Kevin Durant, une première cette campagne, et ne pensait pas concéder une première défaite face au Magic depuis plus de six ans (décembre 2012). Les double champions en titre se sont écroulés dans la dernière période perdue 33-15. Aaron Gordon (22 pts, 15 reb) s’est révélé déterminant du côté du Magic.

Denver (2e, 42 v-19 d) n’a pas réussi à trouver la parade posé par les rapides fautes de son All-Star Nikola Jokic face à des Jazz qui avaient fait la différence avant la pause (37-52).

Oklahoma City, 3e, a concédé une troisième défaite de suite face à Philadelphie (108-104) qui s’est appuyé sur Ben Simmons (11 pts, 13 reb, 11 ast) et Tobias Harris (32 pts). Le Thunder est rejoint par Portland au niveau du bilan (38 v-23 d) alors que Houston, 5e, est en embuscade (37 v-25 d). Philadelphie reste 4e à l’Est (40 v-22 d).

Au rayon des frustrations, Karl-Anthony Towns figure en bonne place. Son match complet (42 pts, 15 reb, 4 ast) n’a pas suffi pour permettre à Minnesota de s’imposer dans la salle d’Indiana (122-115), toujours 3e à l’Est (41 v-22 d)..