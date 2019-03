Jeux de société: The Mind, on la joue collectif

Chaque mois, nous vous présentons une sélection de jeux de société parmi les plus sympas du moment. On commence avec «The Mind», fraîchement récompensé à Cannes.

The Mind est un jeu coopératif dans lequel les joueurs doivent dévoiler une à une leurs cartes numérotées pour les poser sur la table par ordre croissant. «Facile!» nous direz-vous. Mais non, car il y a un «twist» étonnant: il est interdit de parler ou même de communiquer par gestes pour se mettre d’accord.

C’est là la première vertu de ce jeu: on se surprend à se surprendre soi-même. À l’explication des règles, on croit la chose impossible. Mais une fois la partie lancée, on réalise que ça fonctionne. Par la simple force de l’intuition (ou de la télépathie diront certains), on parvient in fine à poser sa carte au moment opportun. Pas toujours, évidemment: on se plante parfois et même souvent au début. Mais en écoutant et en observant le rythme silencieux de l’équipe, en tenant compte de sa propre main de cartes et en posant des hypothèses sur celle des autres, les joueurs progressent de niveau en niveau dans une sorte de rite initiatique de plus en plus difficile. Autour de la table, la tension est à chaque manche plus palpable car l’enjeu est de plus en plus important.

Et si au pied de l’ultime marche tout s’écroule parce qu’un joueur pose la «mauvaise» carte, les rires spontanés qui fusent pour relâcher la pression laissent place à une seule envie: recommencer pour faire mieux.

Sans oublier que The Mind est un jeu coopératif: tous les joueurs perdent ou gagnent ensemble solidairement contre le jeu. Une fois la partie terminée, les langues se délient et «on refait le match». Et pour la prochaine, c’est tous ensemble que l’on va discuter de la stratégie à mettre en place, créant un esprit de corps d’autant plus fort qu’il faudra le gérer ensuite sans plus parler le temps d’une sorte d’apnée relationnelle.

Magique et attachant

Proposer un jeu de communication et de coopération qui interdit tout langage oral ou visuel est une idée de base culottée et géniale. Elle est aussi portée par le talent d’un auteur expérimenté en la personne de Wolfgang Warsch. Il prouve qu’il n’est pas de grand art sans technique, et quelques fines touches mécaniques font de ce jeu minimaliste un défi collectif juste, exigeant mais jamais décourageant.

Tous les ans, apparaissent sur le marché des jeux brillants et inventifs qui viennent d’on ne sait où mais qui tirent vers le haut l’ensemble de la production. Parmi ces O.L.N.I. (objets ludiques non identifiés), The Mind tient le haut du pavé: magique et attachant, il ne demande qu’à connecter vos esprits pour vous procurer plaisir et énergie ludique à haute tension. Entre amis ou en famille, à la pose midi ou au café, il se glisse dans la poche et se sort en toutes occasions pour d’abord surprendre son public, puis le séduire, le connecter et ne plus le lâcher.

De Wolfgang Warsch, édité par Oya. à partir de 8 ans – de 2 à 4 joueurs – 30 minutes

Partenariat avec Ludeo, Centre de ressources ludiques de la Cocof.

Trois jeux supplémentaires - Just One Les éditeurs belges de Repos Prod (Time’s up, Concept…) reviennent avec un jeu d’ambiance subtil et rassembleur, soutenu par un matériel astucieux. Dans Just one, chaque joueur doit à tour de rôle trouver un mot que tous les autres tentent de lui faire deviner. Pour indice, ils ne peuvent chacun lui donner qu’un seul mot. Le choc des mots confine parfois à la poésie, parfois à l’absurde, mais toujours dans un esprit de connivence qui réunit la famille ou les amis autour d’un beau moment ludique. De Bruno Sautter et Ludovic Roudy, édité par Repos Prod. À partir de 8 ans – de 3 à 7 joueurs – 30 minutes - Who did it? Dans ce petit jeu de cartes frénétique, innocentez vos animaux en accusant ceux des autres d’avoir fait caca dans la cuisine. Croquignolet et sans mauvais goût, ce jeu de rapidité et de mémoire s’avère malin et délirant, à la plus grande joie des enfants et des adultes que l’on a déjà surpris couchés sur la table en criant «Naaaaan! C’est pas mon lapin qui a fait caca dans la cuisine, c’est un poisson rouge!» Who Did It? prouve qu’irrévérence et intelligence peuvent faire bon ménage. De J. Favre-Godal, édité par Blue Orange. 6 ans et plus – 3 à 6 joueurs – 15 minutes - Galèrapagos Naufragés sur une île déserte, les joueurs s’organisent pour survivre, mais surtout pour désigner ceux qui seront sacrifiés de jour en jour faute d’eau, de nourriture ou de place sur le radeau. Décalé et politiquement incorrect, Galèrapagos pousse les joueurs à tisser leur propre aventure humaine, avec son lot de pactes, d’amitiés, de trahisons et de suspense. Beau parleur ou discret négociateur, on a tous une chance de s’en tirer et surtout de partager un moment fort en émotions. De Laurence et Philippe Gamelin édité par Gigamic. À partir de 10 ans – de 3 à 12 joueurs