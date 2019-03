Pas de grèves des contrôleurs aériens durant les vacances de carnaval

L’ACV-Transcom (CSC-Transcom) ne mènera pas d’actions de grève au sein de l’entreprise publique autonome Skeyes, chargée du contrôle aérien en Belgique, durant la semaine de carnaval, annonce-t-il ce vendredi. Le syndicat chrétien y avait déposé un préavis de grève au début du mois de février.

La grogne du personnel est liée à une série de dossiers, et notamment aux demandes en matière d’interruption de carrière. Environ 25 points ont été listés par le syndicat chrétien. À côté de l’interruption de carrière, les nominations et les primes figurent parmi les inquiétudes, ainsi que le nouveau centre de formation à Steenokkerzeel, ouvert via une co-entreprise dont la transparence est mise en question par le syndicat chrétien.

Des actions étaient possibles à partir du 23 février, et ce durant un mois, mais l’ACV voulait d’abord laisser la chance à une nouvelle réunion de conciliation qui se déroulait mardi dernier. A son issue, l’organisation syndicale avait indiqué qu’elle allait consulter sa base pour d’éventuelles actions.

Celle-ci a finalement décidé de s’abstenir durant la semaine de carnaval qui débute ce samedi. «Nos membres chez Skeyes veulent donner un signal clair au monde extérieur selon lequel l’ACV n’agit pas de manière inconsidérée avec l’arme de la grève. Pourtant, nous n’avons encore rien de concret sur papier et il y a des provocations constantes de la part de la direction», dénonce le syndicat.

Une nouvelle réunion est prévue le 11 mars.