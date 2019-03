Mons & Centre: une semaine avec la marmaille au musée, au ciné…

Pas de sports d’hiver prévus pour la semaine de vacances? Tant mieux, les activités ne manquent pas pour s’occuper en famille les dix prochains jours

Durant les vacances de carnaval, de nombreux musées ouvrent leurs portes aux enfants, via l’opération baptisée «Viens t’a (musées)!». Ce mauvais jeu de mots cache en réalité une opération bien sympathique où les musées se plient en quatre pour accueillir la marmaille et l’intéresser à leurs collections via des ateliers et animations originales.

Les enfants pourront notamment braver des épreuves pour déterrer des trésors insoupçonnables, découvrir des endroits mystérieux à cloche-pied, résoudre des scènes de crime, créer un film d’animation ou encore participer à un grand bal masqué… Si l’opération se déroule dans toute la Wallonie, les musées de Mons-Borinage et du Centre sont parmi les plus actifs pour accueillir le jeune public.

Huit musées pour la marmaille

Chez Keramis, c’est la toute dernière chance pour entendre les assiettes parlantes, le 10 mars. Ces assiettes des faïenceries Boch et de manufactures européennes parlent d’humour, d’histoire, de loisirs… en images ou en rébus grâce à leur décor légendé. Le brouhaha sera donc tant sur les objets exposés que du côté des jeunes visiteurs. Le goûter de 16 h à l’occasion du dévernissage de cette exposition n’en sera que plus mérité…

Où? Keramis, Place des Fours Bouteille, La Louvière. Quand? Dimanche 10 mars de 10 à 18 h.

Au Musée International du Carnaval et du Masque, impossible de passer à côté du carnaval… Mais on ne parlera pas que du carnaval de Binche. Avec l’aide de Maskot, les enfants partiront à la découverte des traditions masquées des cinq coins du monde tout en s’amusant, équipés d’un carnet de jeux et d’énigmes à compléter tout au long de leur visite. Salle après salle, l’enfant apprendra de manière ludique ce qu’est un masque, les éléments qui le composent, les caractéristiques qu’il peut avoir en fonction de son pays d’origine, etc.

Difficile aussi de passer à côté du nouveau Centre d’interprétation dédié au Carnaval de Binche, qui offre une plongée en bruit, en image et même en odeur de la fête reconnue par l’Unesco.

En cette semaine de carnaval, l’occasion est donnée de confectionner, en famille, une marotte – une marionnette – représentant un costume de fantaisie, avec divers tissus et accessoires afin de créer de toutes pièces son propre personnage.

Où? Musée du Masque, rue Saint Moustier 10 à Binche. Quand? le 9 mars (pour l’atelier Marotte). Réservation obligatoire au 064 33 57 41.Infos: http://museozoom.be.

Au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de La Louvière, les enfants qui savent lire et écrire recevront un Parcours-jeu, qui se trouve dans un Barda-jeu, un confortable coussin aux multiples surprises. Il aidera à comprendre la gravure, à décoder une image, etc. par des questions, des devinettes et des jeux en lien avec les expositions.

À l’entrée du musée, une grande matrice en bois représentant des animaux permettra aux enfants de faire leurs premiers pas dans le monde de l’estampe.

Quand? Du 2 au 10 mars 2019 de 10 à 18 h. Fermé le lundi 4 mars. Où? Centre de la Gravure et de l’Image imprimée. Rue des Amours 10 7100 La Louvière. museozoom.be/barda-jeu

Au Musée Royal de Mariemont, les enfants sont invités le mercredi 6 mars pour une après-midi récréative en compagnie de la mascotte Zoïlos! Programme: initiation au tissage et à la teinture, histoires de motifs avant d’engloutir un bon goûter. Idéal pour découvrir les textiles égyptiens, qui sont actuellement exposés à Mariemont.

Quand? 6 mars 2019 de 14 à 16 h 30. Pour qui? Dès 5 ans. Réservation indispensable en semaine au 064/ 27 37 84 ou via sp@mariemont.be et le week-end au 064/ 27 37 41 via accueil@mariemont.be. Où? Musée royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont, 100, Morlanwelz.

Au MAC’S du Grand Hornu, les enfants sont invités à apprendre l’art du détournement des objets, des marques et des images. Le MAC’s propose d’entrer dans la peau d’un chef d’entreprise déjanté: les enfants ont une semaine pour créer une propre marque, un logo, inventer un produit loufoque en détournant des objets, s’initier au graphisme et imaginer l’ensemble d’une campagne publicitaire!

Quand? Du 4 au 8 mars 2019 de 9 à 16 h. Combien? 80€/semaine. Réservations indispensables au 065 613 902 ou via reservations@grand-hornu.be

Au Mundaneum de Mons, la paix est omniprésente. Pour rappel, le but de ses fondateurs Paul Otlet et Henri La Fontaine était de rassembler et d’indexer l’ensemble des connaissances du monde, afin de permettre aux peuples de mieux se connaître, se comprendre et ainsi éviter de se faire la guerre à la moindre occasion.

En ce moment, le Mundaneum consacre une exposition aux architectes de la paix. Dans ce cadre, il propose aux enfants de venir armé de pinceaux, de crayons ou marqueurs, pour exprimer leur créativité sur le thème de l’expo “Architectes de paix”! L’occasion pour les enfants de partager leurs talents en dessin ou en collage et de découvrir comment l’art a changé au fil du temps.

Le résultat de la fresque sera dévoilé à la fin de la semaine et sera présenté jusqu’au 24 mars, date de la clôture de l’exposition.

La fresque est accessible du samedi 2 mars au dimanche 10 mars, sauf les 3 et 4 mars. Infos: mundaneum.org.

À Mons, ce sont plusieurs musées qui attendent les mômes, invités à mener l’enquête au Musée du Doudou, à observer les objets au Mons Memorial Museum, à découvrir les restes du château dans le parc du Beffroi, à explorer les tablettes tactiles à l’Artothèque, à plonger dans les œuvres au BAM, à s’amuser à dessiner à la Maison Van Gogh ou à devenir un homme du néolithique grâce au jeu Animalithique au Silex’s.

Tout ça du 2 au 10 mars 2019. Et le 3 mars, on rappelle que c’est gratuit. L’occasion de découvrir aussi l’expo «Giorgio de Chirico, aux origines du surréalisme belge. Magritte, Delvaux, Graverol» au BAM.

Infos et lieux: polemuseal.mons.be

Enfin au Château de Seneffe, quelle meilleure guide que Joséphine, une petite souris craquante et maligne, pour découvrir le château et le XVIIIe siècle? Joséphine guide les enfants dans les endroits secrets du Château tout en racontant des histoires de l’époque. Elle a plus d’un tour dans son sac et elle aime jouer. Si vous jouez avec elle, une surprise vous attend à la fin!

Hors du château, Abel et Steve seront les guides du jardin pour découvrir le parc et les jardins du Domaine du Château de Seneffe. Des anecdotes pour amuser, des faits historiques pour planter le décor ainsi que 13 missions et énigmes pour rythmer la visite.

Quand? Tous les jours durant les vacances de Carnaval (sauf le lundi) de 10 à 18 h. Combien? 6€/adulte, gratuit pour les enfants. 3€/location tablette pour les animations. Animations gratuites avec smartphone et/ou tablette personnelles. Lieu: Domaine du Château de Seneffe – Musée de l’Orfèvrerie. Rue Lucien Plasman 7-9, Seneffe.

Anima au Plaza

- Il n’y a pas que dans les musées qu’il se passera des choses les prochains jours. A l’auditorium Abel Dubois aussi, ça va bouger. Comme de coutume depuis quelques années, le festival Anima s’exporte hors de Bruxelles. Le cinéma Plaza Art participera donc à nouveau à la grande fête du cinéma d’animation, du 2 au 9 mars.

Au menu: des longs-métrages pour enfants et adultes, une journée du court-métrage le 7 mars ou encore la projection d’un documentaire consacré à Raoul Servais, Première Palme d’Or du cinéma belge et Lion d’Or à Venise.

Aujourd’hui âgé de 89 ans, le cinéaste déborde d’énergie et de projets, tout en portant un regard lucide sur son parcours. En mélangeant archives inédites et extraits de films restaurés, «Raoul Servais, mémoires d’un artisan» raconte un demi-siècle de cinéma. Ce documentaire sera projeté le mardi 5 mars à 20 h. Plus d’infos sur la programmation Anima du Plaza Art: plaza-art.be.

Marché vintage

Le vintage reste tendance et la vague ne semble pas s’essouffler, tant les rendez-vous rétros se multiplient. Ce dimanche 3 mars, rendez-vous à l’auberge de jeunesse de Mons pour un marché sur le thème du vintage.

Fripes, déco, bibelots, disques, petit mobilier, accessoires seront exposés pour le plaisir des yeux ou la douleur du portefeuille.

Un bar et une piste de danse seront à disposition pour les plus enjoués. L’accès est gratuit.

Où? Rampe du Château 2, Mons. Quand? Le dimanche 3 mars de 11 h à 19 h.

Carnaval des enfants au Pass

Du 2 au 10 mars, le Pass de Frameries propose aux enfants leur carnaval. Accessible tous les jours de 10 h à 18 h durant cette période, il ouvre grandes les portes de ses expositions, de l’Énergie à Nature 2.0 en passant par «Mon corps, ma santé» qui vient de connaître un lifting.

- Toute la famille est attendue avec de nouvelles expériences corporelles. Les 3 à 7 ans découvriront Colin le caméléon et découvriront le camouflage et le mimétisme, avant de faire une pause sportive au parcours acrobatique.

Les plus grands pourront aussi faire de la chimie dans le Lab’expo ou de l’Electrobidouille dans la Fabrique à pixels, l’espace numérique.

Les petits pourront aussi découvrir un espace de jeux entièrement encadré aux couleurs du Carnaval, de Rio à Frameries.

Et qui dit carnaval dit grimage et déguisements: une malle pleine de costumes permettra aux enfants de se muer en d’innombrables personnages avant d’immortaliser le moment grâce au photomaton.

Un film d’animation, le Printemps de Mélie, sera également proposé dans le Palais des images.

Infos: pass.be

Mission Impro sur Mars

Depuis 11 ans, la compagnie des Caméléons fait vivre l’art de l’improvisation et le transmet, proposant formations, spectacles et animations.

L’association est devenue une véritable école d’improvisation comptant environ 80 élèves. Elle développe parallèlement le côté professionnel, notamment avec le tournoi international «le Mini Mondial de l’Impro» et des créations telles que «Mission Mars».

C’est ce dernier spectacle d’improvisation que la troupe proposera ce 2 mars, un spectacle qui relate les aventures aux confins de l’espace de l’équipage du vaisseau le «tribord». Et qui n’est pas encore écrit, puisque c’est de l’impro!

Où? Maison Folie, rue des Arbalestriers à Mons. Quand? 2 mars à 20 h. Web: surmars.be

Saint-Patrick à la folie

Mondialisation et marketing obligent, la Belgique, pourtant peu réputée pour avoir été une terre d’immigration irlandaise, fête désormais la Saint-Patrick. Tout comme elle fête Halloween, le nouvel an chinois…

Mais faisons fi de ces incongruités et prenons-le comme une occasion de faire la fête dans une ambiance de pub. C’est ce qui se passera le samedi 9 mars à la Maison Folie à Mons où, après avoir confié la marmaille à un(e) baby-sitter, concerts, bières artisanales irlandaises et fish and chips entre amis se partageront. N’oubliez pas de vous vêtir d’une petite touche de vert, irlandais of course.

Où? Maison Folie, rue des Arbalestriers à Mons. Quand? 9 mars dès 18 h. Web: surmars.be

Le steampunk dévoilé

Retour au Mundaneum, mais pour les plus grands, une journée à la découverte du steampunk se tiendra le 9 mars. En gros le steampunk, c’est un mouvement rétrofuturiste qui développe une science-fiction en plein XIXe siècle. Pour en savoir plus, rendez-vous dans une semaine de 10 h à 18 h. Exposition, artisans et diverses activités permettront au profane d’éclairer sa lanterne.

Infos: page Facebook des organisateurs