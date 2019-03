P1 Namur: suivez en direct les matches de ce week-end

Duels cruciaux pour le maintien ce dimanche après-midi. Engagés dans leur mission de sauvetage, Profondeville et Ligny, tout comme Flavion et Gedinne, se défient pour tenter de se refiler la lanterne rouge.

Plus haut dans le classement, Grand-Leez reçoit Wépion dans un match qui s'annonce compliqué : les Fraisiers sortent d'une victoire à l'extérieur à Loyers et restent sur une série de 9 matches sans défaite. De son côté, Grand-Leez s'est fait piéger à la maison par Flavion la semaine passée et aura à coeur de se racheter. Objectif du match: le tour final de cette P1.

À noter aussi le duel famennois entre Beauraing et Rochefort samedi soir.

Les rencontres de la 23e journée:

Vendredi 01/03

(20:00) Spy - Molignée

(20:00) Grand-Leez - Wépion



Samedi 02/03

(20:00) Beauraing - Rochefort

Dimanche 03/03

(15:00) Nismes - Rhisnes

(15:00) Profondeville - Ligny

(15:00) Biesme - Pesche

(15:00) Loyers - Arquet

(15:00) Flavion - Gedinne