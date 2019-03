Benoît Lutgen confirme qu’il tirera la liste cdH à l’Europe

L’ex-président du cdH et député-bourgmestre de Bastogne Benoît Lutgen confirme, ce vendredi, dans les colonnes du Soir, qu’il tirera la liste humaniste au Parlement européen.

Un choix de passion qui s’explique à la fois par son histoire personnelle et par l’actualité. «Depuis 5, 6 ans, il y a plus qu’une inquiétude face à la montée du populisme, à la mondialisation parfois écrasante pour une partie de la population. Il y a eu la crise économique, financière, migratoire. Face à ces défis, l’Europe – qui coule dans mes veines – a de grandes difficultés à créer encore de l’espoir», explique notamment Benoît Lutgen.

«J’espère, comme parlementaire européen, apporter des réponses et recréer de l’espoir. C’est essentiel pour nos territoires en paix car il y a danger. On n’est pas proches de la guerre mais il faut un engagement politique», poursuit-il.

Et d’ajouter: ce choix européen, «c’est d’abord une envie et une passion car il y a une urgence absolue à lutter contre le populisme et l’extrémisme en Europe.»