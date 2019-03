De la pluie au programme du week-end

Des zones de pluie traverseront la Belgique durant le week-end, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Ce vendredi, il fera par contre plus sec.

Une zone de pluie quittera le pays vers le sud-est vendredi. Il fera plus sec mais les éclaircies seront rares. Une petite averse pourra encore se produire par endroits, et les nuages bas pourront parfois réduire la visibilité sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Les maxima atteindront entre 5 degrés sur les hauteurs ardennaises et 9 ou 10 degrés en Flandre. Il soufflera un vent modéré d’ouest à nord-ouest, parfois assez fort à la mer avec des rafales de 50 km/h. En fin de journée, le vent deviendra faible.

Durant la nuit de vendredi à samedi, le temps restera généralement sec mais toujours très nuageux. Les températures chuteront pour se situer autour des 2 à 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et des 5 à 6 degrés en Flandre.

Samedi, une zone de pluie traversera la Belgique du littoral vers l’Ardenne. L’après-midi, il fera plus sec avec la possibilité de quelques courtes éclaircies. Le mercure oscillera entre 9 degrés sur les hauteurs ardennaises et 13 degrés en Flandre. Durant la nuit, une nouvelle zone de pluie atteindra le Royaume.

Dimanche, il fera très venteux avec beaucoup de pluie.

En début de semaine prochaine, le temps sera variable et progressivement plus frais avec des averses.