La Pro League va se constituer partie civile dans le dossier de l’Excel Mouscron

Le club de football de l’Excel Mouscron, dont le compte courant a été gelé mercredi par le juge d’instruction Michel Claise, est sous le feu des projecteurs. Jeudi, la Pro League a décidé de réagir via un communiqué de presse.

En plus de geler un compte courant de Mouscron, le juge Claise a nommé deux administrateurs provisoires chargés de s’occuper du club de Jupiler Pro League. Jeudi, la Pro League a décidé de réagir via un communiqué de presse. «Le Conseil d’administration de la Pro League a pris connaissance ces dernières heures des mesures prises par le Tribunal de l’entreprise du Hainaut à l’égard du club de Mouscron», peut-on lire dans le communiqué diffusé jeudi soir.

Le parquet fédéral enquête depuis un certain temps sur le club mouscronnois, au sujet de possibles faux, usages de faux et escroqueries. Il aurait été question de tenter de dissimuler, via des sociétés étrangères, que le club était sous contrôle de l’agent Pino Zahavi. Mercredi, le club hurlu a réagi en déclarant vouloir continuer «à coopérer avec la justice afin de faire la lumière, le plus rapidement possible, sur cette affaire».

Ce jeudi, c’est au tour de la Pro League de réagir via un communiqué de presse. «Les éléments d’information dont la Pro League a pu avoir connaissance ont été examinés au cours d’une réunion extraordinaire du Conseil d’administration. Sur base de ces éléments, la décision a été prise que jusqu’à nouvel ordre les différentes compétitions de la Pro League de la saison en cours se poursuivaient sans aucune modification».

La Pro League fait également savoir qu’elle va se constituer partie civile dans ce dossier. «Il est évident que la Pro League suivra attentivement l’évolution du dossier. À cette fin, un contact sera pris par le management de la Pro League avec les administrateurs provisoires et la Pro League se constituera partie civile également dans ce dossier en vue de pouvoir solliciter le droit de consulter le dossier répressif. Au terme de la saison et sans préjudice des décisions qui seront prises par les instances compétentes en matière de licences, la Pro League réexaminera le dossier en fonction des éléments alors en sa possession et décidera de la place du RE Mouscron en son sein».

En Jupiler Pro League, le Royal Excel Mouscron pointe actuellement en 10e position et reste sur un bilan historique de six succès de rang en championnat, une première dans l’histoire du club. Vendredi soir, les Hurlus se déplaceront à Sclessin pour y affronter le Standard de Liège en ouverture de la 28e journée de championnat..