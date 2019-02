Circuit Het Nieuwsblad: Wellens veut jouer la gagne, Benoot veut se mettre en évidence

La formation cycliste belge, Lotto-Soudal, compte sur ses coureurs Tiesj Benoot et Tim Wellens pour briller lors de la 74e édition du Circuit Het Nieuwsblad (World Tour), qui lance la saison des classiques belges, ce samedi 2 mars.

Tim Wellens a débuté sa saison sur les chapeaux de roues. Après son succès lors de la 28e édition du Trofeo de Tramuntana Soller-Deia, le Trudonnaire de 27 ans s’est imposé lors de la première et troisième étape du Tour d’Andalousie, en Espagne. C’est donc avec un excellent état d’esprit que le coureur de Lotto-Soudal abordera le Circuit Het Nieuwsblad samedi.

«L’année dernière, c’était la première fois de ma carrière que je participais à cette course. C’est une course que j’apprécie. Si ce n’était pas le cas, je ne serais pas présent en conférence de presse aujourd’hui», a-t-il déclaré souriant. «J’espère pouvoir compter sur de bonnes jambes. La connaissance du parcours est toujours très importante lors des classiques printanières. Plus que pour les classiques ardennaises».

Le Circuit Het Nieuwsblad sera l’unique rendez-vous de Tim Wellens sur les classiques flamandes. «Il y a de la pression. Mais je ne dois pas à tout prix remporter cette course. Je suis beaucoup plus attendu sur les classiques wallonnes. Ça n’enlève en rien ma motivation, je roulerai à fond entre Gand et Ninove. Selon moi, j’ai le potentiel pour remporter une classique flamande. Je crois en mes chances pour samedi. Tout le monde parle de Greg Van Avermaet, mais j’ai vu Michael Matthews en action et je pense qu’il sera l’homme à battre», a conclu Tim Wellens, 69e du Circuit Het Nieuwsblad la saison passée.

« Je suis impatient d’entamer la saison belge »

Avant d’aborder les classiques belges, Tiesj Benoot, âgé de 24 ans, a participé au Tour de San Juan en Argentine. Le Gantois a ensuite participé à son traditionnel stage en altitude avant de rentrer en Belgique pour préparer le Circuit Het Nieuwsblad, qui aura lieu samedi. Considéré comme le leader de la formation Lotto-Soudal, au même titre que Tim Wellens, Benoot semble prêt à se montrer sur les routes belges.

«J’ai réalisé un très bon stage en altitude», lance-t-il d’entrée. «Jens Keukeleire était avec moi. C’est toujours plus sympa de s’entraîner à deux. Je suis impatient d’entamer la saison belge. La saison passée, j’ai réalisé ici une course très offensive. Beaucoup m’ont reproché d’avoir été trop impétueux. C’est évidemment toujours facile de démonter une tactique après la course», a encore confié le Gantois.

Durant la reconnaissance du parcours, Benoot a remarqué quelques changements. «Il y a eu l’ajout de routes plus étroites. Et il y a moins d’endroits où l’on peut récupérer. Des changements qui pourraient jouer en notre faveur», a ajouté Benoot qui s’est exprimé sur la concurrence. «Ce sera la première fois de la saison que tous les favoris des classiques printanières seront présents en même temps. Je ne participerai pas aux classiques ardennaises, ce qui signifie que j’entamerai samedi une période très importante de ma saison», a conclu Tiesj Benoot, 59e du Circuit Het Nieuwsblad en 2018.