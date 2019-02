Sommet de Hanoï: la Corée du nord dit avoir proposé à Trump de fermer son complexe nucléaire

La Corée du nord a fait une «proposition réaliste» pendant le sommet entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump à Hanoi et n’a demandé qu’une levée partielle des sanctions économiques infligées au pays, a déclaré le chef de la diplomatie nord-coréenne.

Le ministre, Ri Yong Ho, cité par l’agence sud-coréenne Yonhap, a ainsi démenti des propos tenus par Donald Trump selon qui Pyongyang réclamait une levée totale des sanctions, ce qui avait rendu tout accord impossible, selon lui.

Selon le ministre, la Corée du nord a également proposé de fermer son complexe nucléaire de Yongbyon en échange d’une levée partielle des sanctions.

L’ONU espère une poursuite des discussions

L’ONU espère que les discussions vont se poursuivre entre les États-Unis et la Corée du Nord pour parvenir à une «paix durable et une dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne», a déclaré jeudi son porte-parole, Stéphane Dujarric.

«Nous espérons tous beaucoup que ces discussions se poursuivront dans cette direction», a-t-il ajouté, après l’échec des négociations menées au Vietnam entre les présidents américain et nord-coréen, Donald Trump et Kim Jong Un.

«Personne, et cela inclut le secrétaire général, n’a jamais pensé que ce processus engagé avec la Corée du Nord serait facile», a ajouté le porte-parole, en saluant une «diplomatie courageuse» pour trouver une issue à la crise.

Selon Donald Trump, les discussions ont achoppé sur la question des sanctions économiques infligées au Nord du fait de ses programmes nucléaire et balistique interdits. «En fait, ils voulaient que les sanctions soient levées complètement mais on ne pouvait pas faire ça», a dit le président américain.

La Corée du Nord a démenti avoir fait cette demande, soulignant avoir fait «une proposition réaliste» en ne demandant qu’une levée partielle des sanctions économiques infligées à Pyongyang.