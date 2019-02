La N-VA réfute avoir rejoint la coalition pour une Europe des nations de Dupont-Aignan

La N-VA a réfuté jeudi faire partie des 31 formations politiques issues de 24 pays de l’Union européenne qui s’affichent désormais dans une «coalition pour une Europe des nations», présentée jeudi à Paris par Nicolas Dupont-Aignan, le président du parti souverainiste français «Debout la France», et trois leaders politiques tchèque, polonais et néerlandais.

Cet ensemble veut devenir le premier groupe politique dans le futur Parlement européen. Dans son invitation à la conférence de presse qu’il donnait cet après-midi dans la capitale française, celui qui avait conclu une alliance avec Marine Le Pen (extrême droite) dans l’entre deux tours de la présidentielle de 2017 affirmait que la N-VA avait rallié sa coalition.

Il la mettait même en évidence en soulignant que la N-VA avait participé au pouvoir en Belgique.

Mais l’alliance alléguée a été immédiatement réfutée par les nationalistes flamands. «Nous ne nous sommes encore alliés à personne», a assuré à Belga le porte-parole du ministre-président flamand Geert Bourgeois, tête de liste N-VA à l’élection au Parlement européen.

Les quatre sièges actuels de la N-VA font de ce parti un objet de convoitise. M. Bourgeois ne nie d’ailleurs pas mener des pourparlers au nom de son parti sur les alliances d’après-scrutin. «La N-VA est un parti intéressant pour beaucoup, et nous voyons nous-mêmes beaucoup d’opportunités. Beaucoup de choses bougent actuellement, tant au-dessus qu’en dessous de la ligne de flottaison», avait commenté l’intéressé la semaine dernière.

La coalition présentée à Paris refuse le qualificatif d’«eurosceptique» et revendique celui d’«euro-réaliste». Ses membres sont principalement issus de l’actuel groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE), troisième groupe le plus important au Parlement européen auquel appartient la N-VA.

En évoquant «l’Europe des patries», les quatre responsables ont martelé d’une seule voix vouloir «renverser la direction que l’Union européenne a prise pendant des années» et «bloquer le projet de fédéralisation, de centralisation», selon eux voulu par l’UE.

«Il ne s’agit plus d’être dans une posture critique mais de défendre un projet européen différent», a développé M. Dupont-Aignan.

Dans le détail, certaines nuances sont toutefois perceptibles, à commencer par celle des alliances, notamment avec le groupe Europe des Nations et des Libertés, dans lequel siègent les troupes de Marine Le Pen.

Or, Nicolas Dupont-Aignan la considère aujourd’hui comme sa meilleure adversaire. «Le RN n’a pas de programme européen pour l’instant, affirme-t-il, alors que nous, nous proposons une voie réaliste pour rendre le pouvoir et l’argent aux Français».

Le Polonais Ryszard Legutko, issu du parti polonais conservateur et populiste Droit et Justice (PiS), s’est montré plus conciliant – «Nous voulons travailler dans le cadre d’une coalition élargie», a-t-il dit -, de même que Thierry Baudet, à la tête d’un petit parti néerlandais populiste: «Il s’agit d’une alliance ouverte, vous avez des partis qui ont des différences au niveau national mais qui ont une vision partagée de ce qui ne marche pas au niveau de l’Union européenne».

Dans cette coalition, l’eurodéputé sortant tchèque Jan Zahradil – par ailleurs candidat à la présidence de la Commission européenne – se démarque en prônant «des changements modérés entre les fanatiques pro-UE et les radicaux anti-Europe».

«Nous ne sommes pas d’accord sur tout», reconnaît Nicolas Dupont-Aignan. «Mais nous, nous avons l’intelligence de le savoir», prétendait le Français.