Fashion week de Paris: le délire fluo de Saint Laurent

La Fashion week de Paris a débuté lundi et dès le lendemain, le Belge Anthony Vaccarello qui officie chez Saint Laurent démontrait tout son savoir-faire dans un show hallucinant.

Yves Saint Laurent n’avait de cesse de se renouveler et de marquer les esprits pour mieux faire bouger les lignes. C’est avec la même philosophie que le Belge Anthony Vaccarello qui officie comme directeur artistique dans la grande maison française, a abordé ce défilé prêt-à-porter Automne-Hiver 2019-2020.

Inspiré de la collection «Scandale» de 1971, le défilé a pris une tout autre allure au moment où les lumières se sont éteintes et que le podium, bombardé par des blacklights, a pris des allures de club. Robes sexy et manteaux à poils et plumes fluorescentes semblaient flotter dans la nuit et le jeu de miroirs a pris une autre ampleur.

Les épaules sont démesurément marquées que ce soit sur les manteaux ou les vestes de smoking. Les broderies et les perles résonnent aussi comme des fantômes du passé mais transposés à des silhouettes tellement contemporaines. Les shorts sont en velours ou en fourrure et l’or se mêle au noir pour une touche pur luxe.

Anthony Vaccarello continue d’habiller des amazones sexy mais aux dégaines tellement chic qu’on frôle l’indécence glamour.