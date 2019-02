«Clair veto» de DéFI à la candidature de Thiéry comme tête de liste UF aux régionales

Le président de DéFI, Olivier Maingain, a exprimé jeudi un «veto» sans ambages à la désignation du député Damien Thiéry (MR) comme tête de liste de la liste UF (Union des Francophones) pour les élections régionales du 26 mai prochain.

Il lui reproche son comportement dans la périphérie qui va, selon lui, à l’encontre des intérêts des francophones.

«Nous avons clairement signifié notre veto à la désignation de Damien Thiéry comme tête de liste de la liste UF», a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse à Bruxelles pour présenter le «retour» au sein du parti de Valérie Geeurickx, ex-bourgmestre de Linkebeek, qui poussera la liste DéFI pour les élections législatives du 26 mai dans l’arrondissement de Bruxelles 25 (les 19 communes bruxelloises plus les six de la périphérie).

«Nous avions un accord qui était de dire: la tête de liste revient cette fois-ci au MR», a précisé M. Maingain, en indiquant que son parti approuverait définitivement les listes pour les élections européennes, législatives et régionales le 17 mars.

Mais DéFi reproche à M. Thiéry «son comportement qui aujourd’hui travaille contre les intérêts des francophones en périphérie» bruxelloise. «Point», a-t-il ajouté, en accusant le député MR de «délation» pour avoir contribué à la non-nomination du bourgmestre francophone de Linkebeek Yves Ghequière en envoyant la copie d’un courrier à la ministre flamande des Affaires intérieures flamandes, Liesbeth Homans (N-VA).

Selon M. Maingain, «on ne prétend pas être la tête de liste d’une liste de rassemblement francophone lorsqu’on travaille contre les intérêts des francophones comme il le fait». «Il (M. Thiéry) a passé une ligne rouge et pour moi c’est irrémédiable», a poursuivi le président du parti amarante.

«Il y avait déjà beaucoup d’indices depuis un certain temps, mais ce fait-ci est incontestablement le plus flagrant et le plus insupportable», a encore dit M. Maingain.

«J’en parlerai avec Sophie Wilmès (la ministre fédérale du Budget, qui dirige la section du Mouvement réformateur pour la périphérie), a-t-il indiqué.

L’unique siège francophone au sein du parlement flamand est, depuis les régionales de 2014, occupé par le député Christian Van Eyken, élu de justesse sous la bannière DéFI/UF.

Mais M. Van Eyken et son épouse Sylvia Boigelot doivent être jugés à partir du 3 juin prochain. Ils sont prévenus pour avoir assassiné l’ex-mari de cette dernière, Marc Dellea. Le 8 juillet 2014, cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken. Il avait reçu une balle dans la tête.

Mme Wilmès a indiqué vendredi dernier, en annonçant le ralliement du bourgmestre non nommé de Drogenbos, Alexis Calmeyn, au MR, que l’Union des Francophones devrait se prononcer au sujet de l’attribution de la tête de liste pour les élections régionales flamandes «dans les jours ou au maximum les semaines qui viennent».

L’UF n’occupant qu’un siège au parlement flamand, il faut que la personne qui la représente ait les épaules suffisamment larges et une maîtrise excellente du néerlandais, a-t-elle souligné.

C’est précisément le cas d’Alexis Calmeyn, qui est, de son propre aveu, francophone d’éducation et de culture, mais qui a fait toutes ses études en néerlandais.